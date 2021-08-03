В Уфе десантники пробежали 10-километровый марафон
Уфа отмечает День Воздушно-десантных войск. Сослуживцы и бывшие призывники из разных частей собрались в парке «Волна», в микрорайоне Затон. Возложили цветы к памятнику «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».
Мы отдаем дань памяти ветеранам ВДВ, тем десантникам, которые исполняли свой долг и не вернулись. В этот день мы гордимся историей легендарной крылатой пехоты.
Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета Государственной Думы России
Когда-то эти люди покорили небо, а сегодня – 10-километровый маршрут по городу. Группа в тельняшках вышла на забег, чтобы показать, что купание в фонтанах – это не про них.
Очень рад, что проходил военную службу в ВДВ. Сегодня благодаря этим войскам продолжаем традиции. Организовали пробежку от остановки «Округ Галле» до Затона.
Алмаз Карагулов
Нет такого, что мы все в фонтанах купаемся. Ведем здоровый образ жизни, бегаем марш-броски.
Андрей Балашов