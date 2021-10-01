В Уфе будут ловить нетрезвых водителей
01.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башкортостане ожидаются рейды ГИБДД. Проверки пройдут на дорогах в предвыходные и выходные дни. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
Сотрудники ГИБДД проверят обстановку на дорогах не только Уфы, но и республики. В регионе ожидаются массовые инспекции.
Большинство из вас с пониманием относится к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, так как осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения
Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан