В Уфе будут ловить нетрезвых водителей

magictr | 01.10.2021 | Новости | Комментариев нет

В Башкортостане ожидаются рейды ГИБДД. Проверки пройдут на дорогах в предвыходные и выходные дни. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

В Уфе будут ловить нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проверят обстановку на дорогах не только Уфы, но и республики. В регионе ожидаются массовые инспекции.

Большинство из вас с пониманием относится к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, так как осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения

Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

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