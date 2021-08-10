В Уфе более 400 домов останутся без воды
В Уфе более 400 домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Уфаводоканал». График отключения воды был опубликован на сайте компании.
Без холодной воды останутся жители Калининского, Октябрьского, Ленинского районов. На водопроводных линиях будут проводиться ремонтные работы.
9 августа с 10:00 до 22:00 часов холодной воды не будет в домах по следующим адресам: ул. Транспортная (26/3, 26/4, 26/5, 26/6); ул. Мушникова (2а).
С 11:00 10 августа до 10:00 11 августа: ул. Ленина (60, 37/1, 47, 51, 59, 63, 65, 65а); ул. Революционная (18/20, 18/1, 41); ул. Ленина (35/37, 62, 37/1, 65, 65/4).
С 10:30 10 августа до 3:30 11 августа: ул. Шафиева (6, 1).
С 10:00 11 августа до 2:00 12 августа: ул. Нежинская (37, 39); ул. Шумавцова (19); ул. Победы (9/3).
С 11:00 до 23:00 11 августа: ул. Шмидта (2ж); ул. 2-я Малыгина (1в, 1б, 2ж, 2, 1, 4, 6, 8, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 22, 24а, 28, 25, 27, 34, 36, 27б, 38, 40); ул. Малыгина (45а, 47, 48, 49, 51); ул. Лазоревая (1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 8а, 8б); ул. Арбатская (1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40); ул. Троицкая (2, 4, 11, 14); ул. Затонская (2, 4, 1, 3, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 23а, 44); ул. Тихослободская (70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 8, 4, 3, 11, 17, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47); ул. Старичная (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 48а, 48, 52, 54а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 90, 92, 94, 96, 98,100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 49, 43, 41, 39, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 17, 15, 13, 13а, 11, 7, 5, 3, 1б); ул. Зеленодольская (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82); ул. Красноталовая (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 55, 57); ул. Вьюжная (2в, 2, 4, 6, 1б, 1, 5, 7, 1а, 3, 8, 3, 3а).
С 11:00 12 августа до 10:00 13 августа: ул. Гвардейская (58, 58/2, 60, 62); ул. Сельская (2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 8а, 8/2, 9); ул. Касимовская (2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2, 8, 10/2, 18, 3), ул. Коммунальная (1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 7/1); ул. Татышлинская (2, 2а, 4, 6, 13, 31); ул. Мечетлинская (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44, 4а); ул. Вологодская (15/1, 12); ул. Майская (1, 1а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 47, 49); ул. Кигинская (1, 2а); ул. Апрельская (19); ул. Ашинская (1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16); переулок Майский (1, 3, 5, 7, 9, 11); ул. Волгоградская (9, 11, 13, 14, 19); ул. Гвардейская (45а, 41/1, 55а, 41, 64, 58/1, 40/1, 58/4, 56/5, 56/6, 58, 3/5, 57/1, 39/2, Административное здание-склад гр. Хасанов Р.Б.); ул. Прудная (15/1) (Базилевка).
С 10:30 до 17:30 12 августа: ул. 50 лет СССР, 30/1; ул. М. Тихорецкая, 7; ул. Комсомольская (ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО «НефтеПродуктСервис”); ул. Комсомольская (106, 112).