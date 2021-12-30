В удостоверении водителя ввели новую отметку
С 29 декабря 2021 года ввели еще одно новшество, сообщили Главному сервисному центру МВД. В удостоверении водителя теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она указывается в графе 12 документа в виде кода «78». При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии — с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.
Регламентирует эти изменения Постановление Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 года № 1007. Ею введен целый ряд нововведений в части выдачи удостоверения водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами с целью трансформации государства в сторону европейских ценностей.
В настоящее время уже изменился дизайн бланка водительского удостоверения. С прошлого года он имеет темно-розовый цвет, похожий на цвет европейского водительского удостоверения, стилизованное изображение Государственного Флага Украины для идентификации страны. Бланк стал более защищенным от подделок. В нем имплантирован защитный элемент, указывается срок его действия, а также группа крови и резус-фактор водителя. Впереди — практическое введение отметки о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство. Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону (044) 290 19 88 Фейсбук-странице ГСЦ МВД.
Как писал «Вечерний Киев», полиция скорее будет находить автомобилистов, ездящих запрещенными полосами. Для безопасности и порядка на дорогах патрульная полиция теперь обменивается информацией с Укртрансбезопасностью в электронном виде.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»