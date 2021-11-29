В выходные в столице горели склад и четыре машины
Состав гасили 26 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
На Приорке горел склад, а в Соломенском районе пылали четыре автомобиля. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Все пожары произошли в ночь на субботу, 27 ноября. Первый вызов поступил спасателям в 00:47. Пожар возник на улице Автозаводской, 18, что в Оболонском районе. Там загорелся мусор на улице, после чего огонь опрокинулся на одноэтажное складское помещение.
Чрезвычайники полтора часа тушили пожар, в результате которого сгорела мебель, личные вещи и кровля на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работали 26 спасателей и шесть пожарных машин. -e9e014c.jpg» alt=»В выходные в столице горели склад и четыре машины» />
Грузовка загорелась во время движения
Также огнеборцы дважды выезжали на тушение автомобилей в Соломянском. Вызов о возгорании машины на проспекте Победы, 80, поступил в 2:42. Там во время движения загорелся грузовик МАN.
Огонь возник в моторном отсеке автомобиля, после чего распространился на кабину водителя. Чрезвычайники быстро справились с пожаром. Впрочем, огонь успел вконец уничтожить кабину и повредить лакокрасочное покрытие кузова. -mashini-ee34224.jpg» alt=»В выходные в столице горели склад и четыре машины» />
Славута сгорела дотла
Еще один вызов раздался в 3:00. На этот раз горели три машины, припаркованные на проезжей части улицы Николая Василенко, 23А. За полчаса спасатели потушили пожар, но огонь успел полностью уничтожить автомобиль ЗАЗ Славута и существенно повредить легковушки КИА Sportage и Skoda Octavia.
Был ли причиной пожара поджог, короткое замыкание в проводке или что-то другое, .
На прошлой неделе масштабный пожар произошел в гаражном кооперативе на Оболони. Там огонь уничтожил два автомобиля и повредил еще две легковушки.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»