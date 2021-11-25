В выходные дни жители столицы пойдут на ярмарки в своих районах

magictr | 25.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В&n дни жители столицы пойдут на ярмарки в своих районах

На ярмарках можно купить разнообразные сорта меда. Фото Бориса Корпусенко

В выходные дни, 27-28 ноября в столице состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом информирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Да, 27 ноября (суббота) ярмарки пройдут:

  • в Голосеевском районе— ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе— ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе — ул. Кубанской Украины (в границах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
  • в Днепровском районе— б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
  • в Святошинском районе— ул. Семашко, 10;
  • в Соломенском районе— ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);
  • в Шевченковском районе— ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 ноября (воскресенье) в:

  • В Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

В «Центре Украинской Культуры и Искусства» завершается выставка «Фиалки как искусство». Посетители сегодня еще могут посмотреть цветущие растения, пообщаться с селекционерами и приобрести себе понравившиеся фиалки.

Екатерина НОВООБРАЗНАЯ, «Вечерний Киев»

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