В военной администрации Киева рассказали, сколько людей возвращаются в столицу
Николай Жирнов. Фото: КМВА
Количество людей, прибывающих в Киев уменьшилось. Если месяц назад их было до 50 тысяч, то сейчас до 20 тысяч.
Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
«Мы не раз подчеркиваем, что должны жить в условиях войны. Военной администрацией приняты меры по обеспечению передвижения. Ежедневно вводятся новые маршруты общественного транспорта, функционирует метрополитен с интервалом 10-15 мин. На каждой станции есть график поездов. Мы делаем все возможное, чтобы разгрузить город», — сказал Николай Жирнов.
Киевлян призывают пользоваться именно общественным транспортом, чтобы не создавать пробки и экономить топливо, которое так необходимо для функционирования критических инфраструктур столицы и военных.
Городская власть в очередной раз обращается к тем, кто может — не возвращаться, особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, студентов. Киевлян также призывают как можно меньше перемещаться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Между тем в столице начался ремонт дорожной части Владимирского спуска, во всех районах города продолжаются ямочные ремонты улиц.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»