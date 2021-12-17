В Владимирском соборе можно поклониться мощам Святой Варвары
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Считается, что Святая Варвара излечивает от всех болезней и является заместительницей беременных женщин. Фото: Ольга Косова
17 декабря православные христиане отмечают день памяти святой великомученицы Варвары. Киевляне и гости столицы Украины в этот день могут приложиться к мощи Святой и попросить ее покровительства.
Святая Варвара родилась в III веке нашей эры в богатой языческой семье, но, когда выросла, приняла христианство. Отец не извинил ей этого и отдал язычникам, которые ее жестоко пытали и убили девушку. Позже она была канонизирована христианской церковью и стала одной из наиболее почитаемых святых.
По преданию, в Киев мощи святой Варвары привезла из Константинополя жена киевского князя Святополка — византийская принцесса Варвара, как часть своего приданого. Святополк был внуком Ярослава Мудрого, крещен был как Михаил, он же и построил Михайловский Златоверхий собор. Мощи святой Варвары стали главной реликвией этого собора, а позднее и монастыря. varvari-8753b5d.jpg» alt=»В&Владимирском соборе можно поклониться мощам Святой Варвары» />
Картина «Святая Варвара» из киевского Музея Ханенко.Фото: Татьяна Асадчева
В православной традиции считалось, что праздник Варвара излечивает от всех болезней. Доказательством тому было то, что Михайловский монастырь на протяжении веков обходили все эпидемии чумы и холеры. Огромное количество верующих шли в Киев, чтобы поклониться мощам и купить здесь колечко святой Варвары.
Когда в 1934 году Михайловский Златоверхий монастырь решили взорвать, то мощи святой Варвары перенесли сначала в Андреевскую церковь. Здесь они находятся и до сих пор. Днем ее памяти — 17 декабря — в храме традиционно проходят торжественные молебны. Киевляне и гости столицы Украины в этот день с благоговением прикладываются к мощам Святой и просят ее покровительства.