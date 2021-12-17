В Владимирском соборе можно поклониться мощам Святой Варвары

magictr | 17.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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В&Владимирском соборе Варвары

Считается, что Святая Варвара излечивает от всех болезней и является заместительницей беременных женщин. Фото: Ольга Косова

17 декабря православные христиане отмечают день памяти святой великомученицы Варвары. Киевляне и гости столицы Украины в этот день могут приложиться к мощи Святой и попросить ее покровительства.

Святая Варвара родилась в III веке нашей эры в богатой языческой семье, но, когда выросла, приняла христианство. Отец не извинил ей этого и отдал язычникам, которые ее жестоко пытали и убили девушку. Позже она была канонизирована христианской церковью и стала одной из наиболее почитаемых святых.

По преданию, в Киев мощи святой Варвары привезла из Константинополя жена киевского князя Святополка — византийская принцесса Варвара, как часть своего приданого. Святополк был внуком Ярослава Мудрого, крещен был как Михаил, он же и построил Михайловский Златоверхий собор. Мощи святой Варвары стали главной реликвией этого собора, а позднее и монастыря. varvari-8753b5d.jpg» alt=»В&Владимирском соборе можно поклониться мощам Святой Варвары» />

Картина «Святая Варвара» из киевского Музея Ханенко.Фото: Татьяна Асадчева

В православной традиции считалось, что праздник Варвара излечивает от всех болезней. Доказательством тому было то, что Михайловский монастырь на протяжении веков обходили все эпидемии чумы и холеры. Огромное количество верующих шли в Киев, чтобы поклониться мощам и купить здесь колечко святой Варвары.

Когда в 1934 году Михайловский Златоверхий монастырь решили взорвать, то мощи святой Варвары перенесли сначала в Андреевскую церковь. Здесь они находятся и до сих пор. Днем ее памяти — 17 декабря — в храме традиционно проходят торжественные молебны. Киевляне и гости столицы Украины в этот день с благоговением прикладываются к мощам Святой и просят ее покровительства.

В&Владимирском соборе </p> <p>Торжественно украшенное место поклонения мощам Варвары. Фото: Владимирский собор</p> <p>Мощи великомученицы покидали Владимирский собор только раз — в год чествования 1700-летия со времени ее мученической кончины. Согласно решению Священного Синода в течение мая-сентября 2006 года мощи Варвары впервые за почти 900-летнюю историю их пребывания в Киеве были вывезены для поклонения в другие города Украины. Кстати, к этому лету и Варвары Ханенко презентовали картину «Святая Варвара». Шведский профессор Торе Хальстрем еще в 1994 году приобрел картину на известном европейском аукционе «Буковскис». Однако решил подарить ее Киеву, потому что именно в соборе нашего города размещены мощи Святой Варвары.</p> <p><strong>Ольга КОСОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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