В VCenter HUB Оболони предоставляют бесплатную правовую помощь и личную консультацию психолога

magictr | 03.05.2022 | Новости | Комментариев нет

#VcentriHUB Оболонского района. Фото: Фейсбук

Кроме того, здесь проходят курсы для людей пожилого возраста.

В #VcentriHUB Оболонского района можно получить бесплатную правовую помощь, а также личную консультацию психолога. Кроме того, здесь проходят курсы для людей пожилого возраста.

Команда #Vcentri предоставляет актуальную информацию киевлянам и внутриперемещенным лицам, сотрудничает с волонтерами, общественными и благотворительными организациями.

В#VcentriHUB Оболонь проходят актуальные лекции и мероприятия:

  • ежевторник с 10:00 до 16:00 можно получить бесплатную правовую помощь по актуальным гражданским вопросам;
  • каждую пятницу с 10:00 до 16:00 проводит личный прием психолог для всех, кто нуждается в этом; >КОНТАКТЫ
    • Vcentri Hub Оболонского района — просп. Оболонский, 22-А — 067 508 10 49;
    • VcentriHub Шевченковского района— ул. Владимирская, 51-Б — 093 389 44 57.

    Как сообщал «Вечерний Киев», общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации.Напомним, #VcentriHUB — общественные просторы, где можно провести воркшоп или семинар, совещание или мастер-класс, тренинг и круглый стол.

    Проведение мероприятий — бесплатное. Сейчас можно посетить два пространства: в Оболонском и Шевченковском районах. Также ожидается открытие Хаба в Голосеевском районе.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr