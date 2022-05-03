В VCenter HUB Оболони предоставляют бесплатную правовую помощь и личную консультацию психолога
#VcentriHUB Оболонского района. Фото: Фейсбук
Кроме того, здесь проходят курсы для людей пожилого возраста.
В #VcentriHUB Оболонского района можно получить бесплатную правовую помощь, а также личную консультацию психолога. Кроме того, здесь проходят курсы для людей пожилого возраста.
Команда #Vcentri предоставляет актуальную информацию киевлянам и внутриперемещенным лицам, сотрудничает с волонтерами, общественными и благотворительными организациями.
В#VcentriHUB Оболонь проходят актуальные лекции и мероприятия:
- ежевторник с 10:00 до 16:00 можно получить бесплатную правовую помощь по актуальным гражданским вопросам;
- каждую пятницу с 10:00 до 16:00 проводит личный прием психолог для всех, кто нуждается в этом; >КОНТАКТЫ
- Vcentri Hub Оболонского района — просп. Оболонский, 22-А — 067 508 10 49;
- VcentriHub Шевченковского района— ул. Владимирская, 51-Б — 093 389 44 57.
Как сообщал «Вечерний Киев», общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации.Напомним, #VcentriHUB — общественные просторы, где можно провести воркшоп или семинар, совещание или мастер-класс, тренинг и круглый стол.
Проведение мероприятий — бесплатное. Сейчас можно посетить два пространства: в Оболонском и Шевченковском районах. Также ожидается открытие Хаба в Голосеевском районе.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»