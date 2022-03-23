В Варшаве развернули выставку репродукций произведений Примаченко из киевского музея

magictr | 23.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У&nbsp развернули выставку репродукций произведений Примаченко из киевского музея

На выставке представлены 20 постеров. Фото: Департамент культуры

На выставке «Украинский мир Марии Примаченко» показывают 20 постеров картин выдающейся художницы из коллекции Национального музея украинского народного декоративного искусства.

В Варшаве перед галереей Кордегарда ныне выставка работ известной всему миру — Марии Примаченко

Его целью является привлечение внимания к творчеству всемирно известной украинской художницы и собрание средств для поддержки Украины во время российской агрессии.

В&Варшаве развернули выставку репродукций произведений Примаченко из&nb ></p> <p>Среди представленных фотографий — произведения раннего периода Марии Примаченко 30-40-х годов прошлого века — «Зеленый слон», «Черный зверь», «Синий бык», а также работы «Слава Украины», «Чайка на гнездышке» , «Домашние маки», «Калиновые берега» и другие эне в течение творческой жизни. .jpg» alt=»В&Nbsp;Варшаве развернули выставку репродукций произведений Примаченко из&киевского музея» /></p> <p>Проект реализован совместно с Национальным музеем украинского народного декоративного искусства и Национальным культурным центром Польши.</p> <p Напомним, благотворительный концерт у польского Лодзи, состоявшийся 20 марта, гимном Украины открыла семилетняя киевлянка Амелия Анисович. Благодаря концерту для Украины собрали более 42 миллионов гривен.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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