В Варшаве развернули выставку репродукций произведений Примаченко из киевского музея
23.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
На выставке представлены 20 постеров. Фото: Департамент культуры
На выставке «Украинский мир Марии Примаченко» показывают 20 постеров картин выдающейся художницы из коллекции Национального музея украинского народного декоративного искусства.
В Варшаве перед галереей Кордегарда ныне выставка работ известной всему миру — Марии Примаченко
Его целью является привлечение внимания к творчеству всемирно известной украинской художницы и собрание средств для поддержки Украины во время российской агрессии.