В торговых центрах столицы сейчас работают взрывотехнические службы
05.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
В полицию столицы анонимы сообщили о заминировании. Фото из открытых источников
В трех торговых центрах столицы работает полиция, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками.
Это произошло потому, что в полицию столицы поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ в Деснянском, Днепровском и Подольском районах. Указанная информация сразу была передана в очередные части трех районов Киева, в которых размещены объекты. По указанным адресам работают правоохранители.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»