В торговых центрах столицы сейчас работают взрывотехнические службы

magictr | 05.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В торговых центрах сейчас работают взрывотехнические службы

В полицию столицы анонимы сообщили о заминировании. Фото из открытых источников

В трех торговых центрах столицы работает полиция, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками.

Это произошло потому, что в полицию столицы поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ в Деснянском, Днепровском и Подольском районах. Указанная информация сразу была передана в очередные части трех районов Киева, в которых размещены объекты. По указанным адресам работают правоохранители.

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr