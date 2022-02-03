В торговом центре Голосеевского района открывается еще один пункт вакцинации

magictr | 03.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00 без выходных. Фото: Из открытых источников

С 4 февраль центр массовой вакцинации от COVID-19 заработает в ТЦ «Магеллан».

Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00 без выходных.

Адрес ТЦ: просп. Академика Глушкова, 13Б (3 этаж, напротив кинотеатра).

Записаться онлайн и не тратить время на очереди можно на сайте helsi.me.

Все, что нужно — паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Вакцинация проводится вакцинами: AstraZeneka; Pfizer-BioNTech; CoronaVac; Moderna.

Напоминаем, если у Вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации.

Другие пункты вакцинации в Голосеевском районе

У ;один пункт вакцинации

В Киеве увеличивается количество больных коронавирусом, за последние сутки зафиксировали 2437 случаев заболевания. «Вечерний Киев» уже писал о штамме «Омикрон», его основных симптомах и сколь он опасен.

Также в Министерстве здравоохранения Украины напомнили алгоритм, по которому украинцы могут вызвать мобильную бригаду для прививки от COVID- 19.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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