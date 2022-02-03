В торговом центре Голосеевского района открывается еще один пункт вакцинации
Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00 без выходных. Фото: Из открытых источников
С 4 февраль центр массовой вакцинации от COVID-19 заработает в ТЦ «Магеллан».
Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 18:00 без выходных.
Адрес ТЦ: просп. Академика Глушкова, 13Б (3 этаж, напротив кинотеатра).
Записаться онлайн и не тратить время на очереди можно на сайте helsi.me.
Все, что нужно — паспорт, ИНН и мобильный телефон.
Вакцинация проводится вакцинами: AstraZeneka; Pfizer-BioNTech; CoronaVac; Moderna.
Напоминаем, если у Вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации.
Другие пункты вакцинации в Голосеевском районе
В Киеве увеличивается количество больных коронавирусом, за последние сутки зафиксировали 2437 случаев заболевания. «Вечерний Киев» уже писал о штамме «Омикрон», его основных симптомах и сколь он опасен.
Также в Министерстве здравоохранения Украины напомнили алгоритм, по которому украинцы могут вызвать мобильную бригаду для прививки от COVID- 19.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»