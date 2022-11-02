В Торецке решисты обстреляли больницу, повреждена хирургия и родильное отделение
За минувшие сутки в результате российской агрессии погибли 9 гражданских украинцев, 19 – получили ранения.
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Событие:Ночью российские оккупанты обстреляли Торецк. Повреждено хирургическое и родильное отделение больницы. Об этом написал в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Детали и комментарии:«Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Авдеевки до Лимана, – отмечает Павел Крыленко. – На Горловском направлении больше всего пострадал Торецк – ночью оккупанты попали в городскую больницу, повредили хирургический корпус и родильное отделение. Кроме того, в результате обстрелов. получили три частных дома, два многоэтажки, админздание и гаражи. Также были единичные прилеты в Соледарской и Часовоярской общинах: в Парасковеевке повреждены три частных дома, во Временном Яру – по меньшей мере четыре дома. К счастью обошлось без человеческих жертв».
Утром раздался взрыв в Желаном Очеретинского общества, в результате чего частично повреждено электроснабжение. Также зафиксирован массированный артобстрел старой части Авдеевки. На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.
«За 1 ноября россияне убили четырех и ранили и мирных жителей Донбасса. Кроме того правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации в Рубцах», – добавил глава ОВА.
За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск, Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В селе Петропавловка ранения получила 25-летняя женщина и четырехлетний сын и шестилетняя дочь. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии. В Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин, еще один раненый госпитализирован в Чугуевском районе. Возле села Липцы Харьковского района на мини взорвался и получил ранение 73-летний пенсионер.
«Сегодня утром оккупанты снова обстреляли Волчанск. В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Кроме того, в селе Александровка Богодуховского района на мини взорвался и получил ранения 37-летний комбайнер во время работы в поле. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как «, – написал в Telegram председатель ОВА Олег Синегубов.
читайте также: Россияне ударили фосфорными снарядами по Бахмуту Как отмечается в возведении председателей ОВА об оборонной ситуации, ночью враг терроризировал одну из общин Черкасской; области. Два «Шахеда» сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. Люди не пострадали.
Ночью и утром россияне совершили семь обстрелов пяти приграничных общин Сумщины. Зафиксировано более 30 прилетов и выстрелы из стрелкового оружия. Под обстрелами были Миропольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская общины. Утром – ndash; обстрелы Шалыгинской и Эсманской общин. Во всех случаях информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
За ночь наши силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной шесть вражеских дронов-камикадзе. Ночью и утром россияне снова обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину. Предварительно люди не пострадали.
Сегодня утром в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской общины на Николаевщине. Также сегодня ночью обстрелы подвергся населенному пункту Широковской общины. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины.
В результате вооруженной российской агрессии за прошедшие сутки погибли девять гражданских украинцев, а еще 19 наших соотечественников получили ранения, среди которых двое детей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.