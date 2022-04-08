В течение последних 10 дней в столице возобновили работу более 900 предпринимателей
В столице уже работают кофейни. Фото: из открытых источников
Сегодня в городе работают продуктовые магазины, аптеки, банки и заведения питания.
Киев постепенно возвращается к мирной жизни, в городе возобновляют деятельность субъекты хозяйствования.
Также, с целью недопущения гуманитарного кризиса, по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко работает Гуманитарный штаб Киева, который накапливает резерв и обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости в первую очередь тех, кто больше всего в этом нуждается. Прежде всего, это касается одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.
Об этом сообщил сегодня, 08 апреля, заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Апостроф TV».
«Постепенно торговые сети восстанавливают логистические пути доставки продовольствия в столицу . В течение последних 10 дней на карте города возобновили работу более 900 объектов бизнеса, в том числе продуктовые магазины, аптеки, банки и заведения питания. В настоящее время работают почти все сети продовольственных товаров. Гуманитарный штаб обеспечивает самые незащищенные слои населения и помогает с логистикой розничной торговли, чтобы жители имели возможность покупать все необходимое в уже работающих магазинах и аптеках»,— рассказал Владимир Бондаренко.
Но, как сообщал «Вечерний Киев, опасность остается. Поэтому Владимир Бондаренко призвал киевлян подождать с возвращением в столицу.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»