В течение года в Киеве планируют отремонтировать более 20 улиц: полный перечень
Среди новых объектов, за которые возьмутся коммунальщики, будет капитальный ремонт на ул. Александра Довженко. Фото: Борис Корпусенко
В городе завершат ремонт улицы Льва Толстого, а также начнут ремонтировать Крещатик и улицу Александра Довженко.
В 2022-ом продолжают ремонтировать важные транспортные сообщения, а также начнут ремонтировать новые. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила журналистам «Вечернего Киева» подробный перечень объектов, которых ожидает капитальный ремонт или реконструкция.
На протяжении текущего года в каждом районе столицы запланированы масштабные ремонтные работы. Следовательно, коммунальщики планируют окончить капремонт на нескольких дорогах, которые не успели завершить в прошлом году. Речь идет о так называемых переходных объектах:
- ул. Льва Толстого
- ул. Ивана Франко;
- ул. Шумского;
- Кольцевой дороги от пл. Одесской до ул. Ватутина;
- просп. Героев Сталинграда;
- Новоконстантиновского путепровода
- на двух путепроводах, что по ул. Льва Толстого (над железной дорогой и над. Лыбидь);
- ул. Энтузиастов.
Также дорожники должны закончить реконструкцию коллектора ливневой канализации на ул. Лаврской.
Среди новых объектов, за которые возьмутся коммунальщики, будет капитальный ремонт на ул. Александра Довженко. Это часть так называемой Малой Кольцевой дороги. Соседние участки к улице Довженко — от ул. Елены Телиги, просп. Степана Бандеры и ул. Вадима Гетьмана уже отремонтированы.
Также среди новых улиц, которые капитально отремонтируют в этом году:
- ул. Митрополита Липковского;
- ул. Богатырской;
- ул. Татарской;
- ул. Крещатик;
- Кольцевая дорога от Жулянского путепровода до поворота на Вишневое;
- путепровод на ул. Бойчука над железной дорогой;
- два путепровода на Стратегическом шоссе;
- путепровод, что на пересечении ул. Киото, ул. Броварского и просп. Гагарина.
- Воздухофлотский просп. (от пл. Севастопольской до ул. Новой);
- ул. Жмеринской;
- ул. Трускавецкой.
- ул. Елизаветы Чавдар;
- ул. Урловская.
Отметим, что как только на улице потеплеет, дорожники планируют завершить также ремонт Южного города, который соединяет Столичное шоссе с магистральной улицей Николая Бажана.
< strong>Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»