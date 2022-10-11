В течение 5-часовой воздушной тревоги украинские защитники сбили 20 российских ракет
В целом украинцы уничтожили 33 воздушных целей.
Событие: Во время сегодняшнего дня воздушной тревоги, продолжавшейся более 5 часов, силы ПВО сбили 18 российских ракет. Об этом во время брифинга сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Детали и комментарии:По его данным, две крылатые ракеты были сбиты воздушным командованием «Центр», четыре — военнослужащими командования «Восток». Также восемь российских ракет уничтожили на юге подразделения командования «Запад» и «Юг». «Это уже 14 ракет», — подчеркнул Юрий Игнат, уточнив, что речь идет о второй волне запуска ракет. Во время первой волны силами ПВО были сбиты 4 ракеты. Таким образом общее количество уничтоженных ракет — 18. Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили о сбитии 20 ракет, а также 13 иранских БпЛА-камикадзе «Shahed-136». В целом силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 33 воздушных цели.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире единого национального телемарафона во вторник заявил, что во время 5-часовой воздушной тревоги ВСУ сбили вблизи столицы несколько российских ракет. «Благодаря нашим Вооруженным силам несколько ракет были сбиты на подлете в Киев. Никаких взрывов не происходило в столице Украины. Поэтому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов», — сказал Кличко.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве возобновили движение по бульвару Тараса Шевченко, который пострадал в результате ракетного удара 10 октября. По его словам, в течение нескольких часов должно быть полностью восстановлено дорожное покрытие.
С утра фактически по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, звучала воздушная тревога. Второй день подряд россияне наносят массированные обстрелы по Украине. Кроме Львова от российских захватчиков пострадала энергетическая инфраструктура на Днепропетровщине, в области вводят режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram. «Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура», — сказал Резниченко, призвав жителей экономить электричество.
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Также 11 октября оккупанты вторично за сутки ударили по Ладыжинской ТЭС, что в Винницкой области. Об этом сообщается в Facebook-странице предприятия. «Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации — 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников предприятия нет. В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия» . Его начнут восстанавливать, когда разрешит ситуация с безопасностью», — отмечается в сообщении.
Напомним, что впервые Ладыжинская ТЭС была повреждена дронами-камикадзе утром 11 октября. По прогнозу спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, количество атак и соответственно сбитых вражеских ракет и дронов будет увеличиваться.