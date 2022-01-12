В Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова
Виталий Малахов — основатель и многолетний руководитель театра. Фото: Театр на Подоле
С 20 января по 2 февраля на Новой сцене покажут спектакли основателя Театра на Подоле Виталия Малахова, ушедшего из жизни прошлого года. В программе марафона 11 постановок, премьеры которых состоялись с 2006 по 2019 годы.
В рамках марафона покажут все представления Виталия Малахова, которые смогли найти и восстановить. Там будет и легендарное представление «Прошлым летом в Чулимске» (премьера 2011 года), и «Вечно живые» (премьера 2015 года, поставленное как реакция на войну), и «он моя сестра» и даже «Предчувствие Мини Мазайла» (премьера 2006 года).
«Выступления, которые сделали Театр на Подоле неповторимым — это спектакли Малахова. Чтоб не ставил наш основатель: комедию, драму или мюзикл, он горел идеей, отдавал постановке все время, всего себя, отмечают в театре. — Виталия Ефимовича сейчас нет рядом, но с нами навсегда его анекдоты и его творческое наследие. Яркий, неповторимый, наполненный шутками и теплом Начинаем 2022-й с представлений, которые поставил наш основатель».
Все спектакли будут показаны на Новой сцене.
20 и 23 января комедия СТО ТЫСЯЧ
За Иваном Карпенко-Карым с Богданом Бенюком в роли Никодима Калитки.
… украинцу земля дает радость бытия и самоутверждения, заставляет жить, рожать детей и мечтать, но безудержное желание к овладению ею — его же тяжкий крест.
Классика украинской драматургии поражает своей актуальностью и иронической откровенностью в раскрытии. .
Постановка 2008 года.
Стоимость билета: 400-600 грн.
22 января драма CIPI ПЧЕЛЫ
Выступление за романом Андрея Куркова «Серые пчелы», вошедший в шорт-лист «Книги года BBC-2018 ».
Враги детства не могут стать верными друзьями, но им приходится проводить холодные зимние вечера у компании друг друга. Потому что их осталось только двое. Два последних жителя села.
Премия «Киевская Пектораль” – 2019 «За лучший драматический спектакль».
Постановка 2019 года.
Стоимость билета: 350-700 грн.
25 и 26 Январская драма ПРОШЛОГО ЛЕТА В ЧУЛИМСКОЙ
>Чувствительная драма Александра Вампилова о любви уже давно стала современной классикой. Пьеса поражает глубокой жизненной достоверностью, знанием человеческого сердца, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью чувств, действительно чеховской прихотливостью к человеку и такой же щемящей за ней болью. Каждый из посетителей чайной влюблен, и сама Валентина влюблена. Каждый из героев страдает, но именно Валентине пришлось решить запутанный клубок любви.
Постановка 2011 года.
Стоимость билета: 250-850 грн.
28 января драма ДОВЕЧНО ЖИВЫ
«Вечно живые» — на первый взгляд, история одной девушки, жених которой пошел на войну. Но это только на первый взгляд. Если погрузиться глубже, то увидите семью, в которой отражено целое государство, а может, и целый мир. Для кого-то обязанность — это взять оружие и уйти на передовую, кто круглосуточно работает, воскрешая раненых, кто продолжает учить детей, кто продолжает любить и ждать. Но есть те, кто не желает менять свои привычки, для которых танцы, песни и кортежи дороже человеческой жизни. Спектакль не разделяет людей на хороших и плохих. Она воспроизводит настоящую жизнь, а не иллюстрирует военные лозунги, которыми они были как 75 лет назад, так и сейчас. Автор — Виктор Розов.
Постановка 2015 года.
Стоимость билета: 150-350 грн.
29 Январская комедия ОБЕЖ
Кому нужны будничные заботы, если за них не поставят памятник? Другое дело помочь несчастному племени Манджуко, пострадавшему от жестокости тирана Чунг-Чанга. Эти и другие проблемы невероятно беспокоят членов славного объединения «ОБЕЖ». Спектакль, поставленный по пьесе сербского комедиографа Бранислава Нушича, стал одной из самых успешных постановок Киева середины 80-х годов прошлого века (тогда режиссером выступила Ирина Молостова).
Постановка 2019 года.
Стоимость билета: 200-500 грн.
30Января драма НАДНИ
Вопрос «Как жить и во что верить?» было и остается главным. Кто-то ищет ответ в религии, кто-то в литературе, кто-то в самом себе. Герои спектакля «На дне» по Максиму Горькову в исполнении актеров театра на Подоле, пребывая в нечеловеческих условиях ночлежки, дают зрителю колоссальную веру и надежду на то, что выход все же есть. В этом огромная сила театра и именно этой постановки, символом которой является «лестница до небес». Лейтмотив спектакля — «Stairway to Heaven» Led Zeppelin — как апофеоз действа она звучит в исполнении актеров.
Стоимость билета: 200-350 грн.
1 февраля лирическая комедия ОТКУДА БЕРЮТСЯ ДЕТИ?
Лирическая притча о женском счастье. Это история восьми молодых женщин в провинциальном роддоме. Одной из них не нужна шестая девочка в семье, у другой — «случайный» ребенок, а третьей героини вообще не суждено стать матерью… Но все эти женские проблемы становятся несущественными, когда к их обществу присоединяется беременная. Это спектакль, объединяющий людей вокруг одной общей мечты, осуществить которую способен каждый, жить, чтобы творить добро.
Автор— Анатолий Крым.
Постановка 2008 года.
Стоимость билета: 150-350 грн.