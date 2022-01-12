В Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова

magictr | 12.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

В Театре на Подол Виталия Малахова

Виталий Малахов — основатель и многолетний руководитель театра. Фото: Театр на Подоле

С 20 января по 2 февраля на Новой сцене покажут спектакли основателя Театра на Подоле Виталия Малахова, ушедшего из жизни прошлого года. В программе марафона 11 постановок, премьеры которых состоялись с 2006 по 2019 годы.

В рамках марафона покажут все представления Виталия Малахова, которые смогли найти и восстановить. Там будет и легендарное представление «Прошлым летом в Чулимске» (премьера 2011 года), и «Вечно живые» (премьера 2015 года, поставленное как реакция на войну), и «он моя сестра» и даже «Предчувствие Мини Мазайла» (премьера 2006 года).

«Выступления, которые сделали Театр на Подоле неповторимым — это спектакли Малахова. Чтоб не ставил наш основатель: комедию, драму или мюзикл, он горел идеей, отдавал постановке все время, всего себя, отмечают в театре. — Виталия Ефимовича сейчас нет рядом, но с нами навсегда его анекдоты и его творческое наследие. Яркий, неповторимый, наполненный шутками и теплом Начинаем 2022-й с представлений, которые поставил наш основатель».

Все спектакли будут показаны на Новой сцене.

В Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова20 и 23 января комедия СТО ТЫСЯЧ

За Иваном Карпенко-Карым с Богданом Бенюком в роли Никодима Калитки.
… украинцу земля дает радость бытия и самоутверждения, заставляет жить, рожать детей и мечтать, но безудержное желание к овладению ею — его же тяжкий крест.
Классика украинской драматургии поражает своей актуальностью и иронической откровенностью в раскрытии. .
Постановка 2008 года.
Стоимость билета: 400-600 грн.

В&Nbsp;Театре на Подоли проведут /></p> <p><strong>21 января скорбное письмо ДНЕВНИК МОЛОДОГО ВРАЧА</strong></p> <p>По произведению Михаила Булгакова. <br />Врач Бомгарт читает дневник своего товарища врача Полякова, в котором тот описывает мучения человека, попавшего в плен наркотиков. Сергей Поляков — человек тонкого душевного склада, он хороший врач, не сумевший победить собственную боль. От него ушла любимая жена, и теперь жизнь его полна лишь призрачными воспоминаниями о ней. Убегая от реальности, Поляков погружается в мир наркотиков. Но есть ли в этом мире единственно возможная реальность? Помнит ли человек о неотвратимости расплаты за наркотические иллюзии?<br />Постановка 2007 года. <br />Стоимость билета: 200-350 грн.</p> <p><img class=

22 января драма CIPI ПЧЕЛЫ

Выступление за романом Андрея Куркова «Серые пчелы», вошедший в шорт-лист «Книги года BBC-2018 ».
Враги детства не могут стать верными друзьями, но им приходится проводить холодные зимние вечера у компании друг друга. Потому что их осталось только двое. Два последних жителя села.
Премия «Киевская Пектораль” – 2019 «За лучший драматический спектакль».
Постановка 2019 года.
Стоимость билета: 350-700 грн.

В&Nbsp;Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова

25 и 26 Январская драма ПРОШЛОГО ЛЕТА В ЧУЛИМСКОЙ

>Чувствительная драма Александра Вампилова о любви уже давно стала современной классикой. Пьеса поражает глубокой жизненной достоверностью, знанием человеческого сердца, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью чувств, действительно чеховской прихотливостью к человеку и такой же щемящей за ней болью. Каждый из посетителей чайной влюблен, и сама Валентина влюблена. Каждый из героев страдает, но именно Валентине пришлось решить запутанный клубок любви.
Постановка 2011 года.
Стоимость билета: 250-850 грн.

В&Nbsp;Театре на Подоли проведут /></p> <p><strong>27 Января комедия ПРЕДчувствие мины МАЗАЙЛА</strong></p> <p>По пьесе Николая Кулиша. Чтобы не принадлежать к «второсортному народу», Мина Мазайло пытается сменить свою украинскую фамилию на русскую, созвучную фамилии Есенин. В семье разыгралась настоящая трагедия. Сын Мини — сознательный украинец Мокий — осуждает поступок. На помощь приехала тетя Мотя. Вот она как раз считает, что лучше быть десять раз изнасилованной, чем один раз украинизированной. <br />Премия «Киевская Пектораль»— 2006 «За лучшую женскую роль второго плана» (Алла Сережко) <br />Постановка 2006 года. <br />Стоимость билета: 150-350 грн.</p> <p><img class=

28 января драма ДОВЕЧНО ЖИВЫ

«Вечно живые» — на первый взгляд, история одной девушки, жених которой пошел на войну. Но это только на первый взгляд. Если погрузиться глубже, то увидите семью, в которой отражено целое государство, а может, и целый мир. Для кого-то обязанность — это взять оружие и уйти на передовую, кто круглосуточно работает, воскрешая раненых, кто продолжает учить детей, кто продолжает любить и ждать. Но есть те, кто не желает менять свои привычки, для которых танцы, песни и кортежи дороже человеческой жизни. Спектакль не разделяет людей на хороших и плохих. Она воспроизводит настоящую жизнь, а не иллюстрирует военные лозунги, которыми они были как 75 лет назад, так и сейчас. Автор — Виктор Розов.
Постановка 2015 года.
Стоимость билета: 150-350 грн.

В Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова

29 Январская комедия ОБЕЖ

Кому нужны будничные заботы, если за них не поставят памятник? Другое дело помочь несчастному племени Манджуко, пострадавшему от жестокости тирана Чунг-Чанга. Эти и другие проблемы невероятно беспокоят членов славного объединения «ОБЕЖ». Спектакль, поставленный по пьесе сербского комедиографа Бранислава Нушича, стал одной из самых успешных постановок Киева середины 80-х годов прошлого века (тогда режиссером выступила Ирина Молостова).
Постановка 2019 года.
Стоимость билета: 200-500 грн.

В Театре на Подоле проведут марафон спектаклей Виталия Малахова

30Января драма НАДНИ

Вопрос «Как жить и во что верить?» было и остается главным. Кто-то ищет ответ в религии, кто-то в литературе, кто-то в самом себе. Герои спектакля «На дне» по Максиму Горькову в исполнении актеров театра на Подоле, пребывая в нечеловеческих условиях ночлежки, дают зрителю колоссальную веру и надежду на то, что выход все же есть. В этом огромная сила театра и именно этой постановки, символом которой является «лестница до небес». Лейтмотив спектакля — «Stairway to Heaven» Led Zeppelin — как апофеоз действа она звучит в исполнении актеров.
Стоимость билета: 200-350 грн.

В&Nbsp;Театре на Подоле проведут мар /></p> <p><strong>31 января трагикомедия ОН МОЯ СЕСТРА</strong></p> <p>Это эксцентричная комедия о двух совершенно разных людях, которых судьба не только свела вместе, но и сделала лучшими друзьями . Мало кто верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Но как быть, если женщина тоже мужчина?<br />Рой — настоящий мужчина, полицейский и герой района. Он ненавидит своего соседа-музыканта, который любит носить женские наряды и называть себя Полли. Но после одного досадного случая жизнь Роя кардинально изменилась. Теперь он изуродован отшельник, которому отчаялся в себе. Исправить его недостаток могут занятия музыкой, но денег нет, и единственный, на кого может рассчитывать Рой — это «соседка» Полли. И пусть на мужа она не очень похожа, эта дружба может быть крепче по мужу.<br />На сцене: Анатолий Хостикоев, Владимир Горянский, Екатерина Рубашкина, Геннадий Шевчук, Вячеслав Зосимчук, Лилия Нагорная<br />Стоимость билета: 300-850 грн.</p> <p><img class=

1 февраля лирическая комедия ОТКУДА БЕРЮТСЯ ДЕТИ?

Лирическая притча о женском счастье. Это история восьми молодых женщин в провинциальном роддоме. Одной из них не нужна шестая девочка в семье, у другой — «случайный» ребенок, а третьей героини вообще не суждено стать матерью… Но все эти женские проблемы становятся несущественными, когда к их обществу присоединяется беременная. Это спектакль, объединяющий людей вокруг одной общей мечты, осуществить которую способен каждый, жить, чтобы творить добро.
Автор— Анатолий Крым.
Постановка 2008 года.
Стоимость билета: 150-350 грн.

В&Nbsp;Театре на Подоли проведут /></p> <p><strong>2 февраля драма с музыкой ХИБА РЕВУТ ВОЛЫ, КАК ЯСЛА ПОЛНЫ?</strong></p> <p>Известный роман Панаса Мирного для многих остался одной из обязательных книг школьной программы. Коллизии романа в театре перенесли на обыденную жизнь тех, от кого отвернулся социум, на молодых юношей, совершивших преступление и теперь находящихся в местах лишения свободы. Почему смелые, честные, и откровенные люди становятся грабителями и убийцами? Неужели так называемая «неблагонадежность» врожденная и передается от родителей к детям? В спектакле звучат авторские песни в исполнении рок-джаз бэнда театра на Подоле.<br />Автор— Виталий Жежера по роману Панаса Мирного.<br />Постановка 2018 года. <br />Стоимость билета: 150-500 грн.</p> <p>Виталий Малахов — украинский театральный режиссер, народный артист Украины (2008). Лауреат национальной премии Украины имени Шевченко в области искусства 2008 года. Родился во Львове. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.<br />Начал свою творческую биографию 1977 года на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года работал в Киевском государственном театре русской драмы. Леси Украинки, где осуществил постановку спектакля «Сказка о Монике». 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады, в котором осуществил постановки спектаклей: «Я—Киев», «Ночь чудес», «Заря и смерть Пабло Неруды», «Мошенник поневоле» и другие. со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а в августе 1987 года основал Киевский драматический театр на Подоле, был его неизменным художественным руководителем и директором. 2021 года на 68-м году жизни. </p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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