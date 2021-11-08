В Театре на Подоле прощаются с основателем Виталием Малаховым
Виталий Малахов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Фото: Театр на Подоле
Сегодня в 15:00 анонсируют встречу друзей, коллег и близких, которые знали основателя и неизменного художественного руководителя Театра на Подоле Виталия Малахова.
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Виталий Малахов ушел из жизни 4 ноября, в возрасте 67 лет. В 1987 году основал Киевский драматический театр на Подоле, был его неизменным художественным руководителем и директором. Именно благодаря Виталию Малахову театр и Киев получили современное помещение на Андреевском спуске, за которое он боролся много лет.
«Этот театр стоил ему немало сил и энергии. Но он никогда не отступал назад. Ибо, на самом деле, никогда не жил «прошлым временем». А жил подчас нынешним и будущим. Поэтому и говорил частенько: «Мой театр — это не кирпич. А творческая идея. И новое помещение я делаю не для себя, а для грядущего поколения молодых режиссеров, что появится после меня и займут здесь свое место», — вспоминает театральный критик Олег Вергелис.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»