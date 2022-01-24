В Театре на Подоле планируют построить летнюю площадку
Открытая сцена разместится во внутреннем дворике. Фото: Театр на Подоле
На это пойдут средства по продаже билетов на спектакли марафона постановок Виталия Малахова.
Строительство открытой сцены началось еще летом, но, к сожалению, не было завершено.
< >«Виталий Малахов был фантазером и мечтателем. А еще он исполнял желания: чужие и свои. Так, последним его проектом стала открытая сцена во внутреннем дворике театра. Идеальное место для концертов, вечеров поэзии и, конечно, для его любимого «Сна летней ночи», — рассказывают в театре. — С помощью зрителей мы осуществим эту мечту Малахова и надеемся — уже этой весной сыграем первое представление под открытым небом».
Все деньги по продаже билетов на спектакли марафона постановок Малахова потратят на строительство
В пределах марафона покажут:
25 и 26 января драма ПРОШЛОГО ЛЕТА В ЧУЛИМСКУ
27 Января комедия ПРЕДЧУТИЕ МИНЫ МАЗАЙЛА
28 Января драма ОВНО ЖИВЫЕ
29 Января комедия
января трагикомедия ОН МОЯ СЕСТРА
1 февраля лирическая комедия ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?
2 февраля драма с музыкой XIБА РЕВУТ ВОЛЫ, КАК ЯСЛА ПОЛНЫ?
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p>Виталий Малахов — украинский театральный режиссер, народный артист Украины (2008). Лауреат национальной премии Украины имени Шевченко в области искусства 2008 года. Родился во Львове. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Начал свою творческую биографию 1977 года на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года работал в Киевском государственном театре русской драмы. Леси Украинки, где осуществил постановку спектакля «Сказка о Монике». 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады, в котором осуществил постановки спектаклей: «Я—Киев», «Ночь чудес», «Заря и смерть Пабло Неруды», «Мошенник поневоле» и другие.
С 1985 года по 1987 годы работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а в августе 1987 года основал Киевский драматический театр на Подоле, был его неизменным художественным руководителем и директором. драматического театра на Подоле Виталий Малахов ушел из жизни 4 ноября 2021 года на 68-м году жизни.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»