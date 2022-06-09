В так называемой «днр» к смертной казни приговорили трех иностранцев, воевавших за Украину
Они подписали контракты с ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения.
Фото из сообщения Артема Витка в Facebook A A+ A++
< strong>Событие: Верховный суд так называемой «ДНР» вынес первый приговор трем военным, воевавшим в Иностранном легионе ВСУ, и попавшим в плен. Их приговорили к смертной казни, сообщают российские пропагандистские СМИ из зала суда.
Детали и комментарии: Известно, что речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также — марокканца Саадуна Брагима. Марионетки кремля признали их виновными в «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного устройства ДНР». РосСМИ заявили, что осужденные якобы частично признали свою вину. У них будет месяц на подачу апелляции.
По данным Daily Mail, 28-летний Эйден Аслин участвовал в обороне Мариуполя и иногда публиковал видеоролики, в которых рассказывал, что происходит в блокадном городе. Британец приехал в Украину еще в 2018 году, влюбившись в девушку из Николаева. Он служил в ВСУ более трех лет и во время вторжения России уже находился на Донбассе, пишет apostrophe.ua. Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. Ранее на кремлевском телеканале «Россия 24» показали обращения Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которые попросили обменять их на Виктора Медведчука. Тогда британское правительство заявило, что не намерено содействовать в таком обмене. 21-летний подданный Марокко Брагим Саадун сдался в плен 12 марта в Волновахе. По делу фигурирует еще один британец — Эндрю Хилл. Вероятно, приговор «суда» по нему будет позже, пишет Бабель. Известно, что пленные иностранцы подписали контракты с ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения.
8 июня Генштаб объяснил на своей странице в Facebook, что все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту по закону Украины «О военном обязанности» ств и военную службу» 1992 года. «Соответствующие лица являются военнослужащими ВСУ, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага», — говорится в сообщении Генштаба. По его словам, несоблюдение соответствующих признанных норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением Женевской конвенции.
читайте также: 104-сутки войны: украинская армия отразила вражеские атаки в направлении Светлодарская и Углегорской ТЭС
Напомним, ранее в государственной думе намерены запретить обмен украинских военнослужащих, удерживавших позиции на «Азовстали» в Мариуполе. Руководитель оккупационных властей Донетчины денис пушилин рассказывал о том, что украинских героев также может ждать трибунал и смертная казнь.
«Что ж, днр и россия сами ускорили свою гибель. мощной», — отреагировал в Facebook эксперт Виталий Ризничук.