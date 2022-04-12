В Сырецком Яру высадили дубы в память об убитых рашистами детях
13 дубов будут напоминать об убитых детях. Фото: Экопарк Сырецкий Яр
В экопарке посадили 13 элитных дубов.
«Звучит тревожная сирена, а мы высаживаем элитные дубочки в парке Сырецкий Яр. 13 дубочков — в честь замученных, убитых наших детей в Буче, Ирпене, Бородянке, Мариуполе, Краматорске. Пусть растут могущественными», — сообщили в экопарке «Сырецкий Яр». 13¦дубов будут напоминать об убитых детях. Фото: Экопарк Сырецкий Яр. alt=»В Сырецком Яру высадили дубы в память об убитых рашистами детях» />
13 дубов будут напоминать об убитых детях. Фото: Экопарк Сырецкий Яр. alt=»В Сырецком Яру высадили дубы в память об убитых рашистами детях» />
13 дубов будут напоминать об убитых детях. Фото: Экопарк Сырецкий Яр
В результате вооруженного вторжения российской федерации по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 186 детей погибло и 344 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 113 и на Киевщине — 99.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»