В субботу на Майдане покажут документальный фильм о Революции Достоинства
Лента состоит из уникальных архивных кадров
21 ноября с 9:00 до 23:00 на Майдане Независимости будут транслировать ленту, состоящую из во время Революции Достоинства.
Спецпроект подготовило Общественное к восьмой годовщине Революции Достоинства.
Идея проекта возникла во время встречи команды hromadske с основателем независимого театра «ДАХ» Владиславом Троицким. Он поделился историей создания группы Dakh Daughters, на творчество которых повлияла Революция Достоинства и война на востоке Украины. Тогда было решено воплотить подобный опыт в этом проекте, ведь у hromadske много архивных материалов с тех времен.
«Общественное как медиа, возникшее во время Революции Достоинства, в совместном проекте „Ощущение Майдана“ стремится в очередной раз подчеркнуть ценность человека и его достоинство. В пассионарности сила украинцев, и нашу свободу, достоинство и справедливость мы будем отстаивать вопреки внешним и внутренним врагам. Наша сила в единстве, наша сила в безапелляционной вере в будущее достойных сильных духом людей»,— рассказала директорка hromadske Юлия Федов.
Фильм будет сопровождаться музыкальными треками группы Dakh Daughters . Специально для проекта художницы записали трек на стихи Юрия Издрика о Революции Достоинства— 21 ноября слушатели услышат композицию впервые.
«События, которые произошли на Майдане 8 лет назад, уже стали историей. Этой историей можно гордиться, о ней важно помнить и продолжать следовать тем ценностям, за которые боролись Герои Небесной Сотни», — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
< Фильм будет транслироваться на LED-экранах, которые визуально образуют аллею, чтобы дать посетителям ощущение реальности. Лента также появится 21 ноября на Youtube hromadske.
Проект «Ощущение Майдана» включен в перечень государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы, а также программы Музея Революции Достоинства. Проект создан совместно с ГОГОЛЬFEST, Музеем Революции Достоинства, Департаментом культуры КГГА при поддержке спонсоров.
Уже сегодня на аллее Героев Небесной Сотни состоится толока.Убрать народный мемориал героев, аллею, место будущего музея и часовни приглашают всех желающих.
21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и революция Достоинства 2013-го.
В этом году ко Дню Достоинства и Свободы Национальный музей с партнерами подготовил выставки, презентации, обсуждение фильмов, памятные мероприятия и социальную рекламу. В частности, в День Достоинства и Свободы в столичном кинотеатре «Лира» устроят специальные кинопоказы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»