В Святошинском районе высадили черешни и кусты от пыли
Девять черешней появились в сквере на Борщаговке. Фото: КП УЗН Святошинского района
В Киеве продолжается осенняя посадка растений. В этот раз новые деревья и кустарники появились на Южной Борщаговке и Святошине. В частности, озеленители Святошинского района дополнили растениями сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского. Теперь здесь будут расти девять черешней со стройными стволами и 26 кустов спиреи Ван-гута.
Последнее растение представляет собой быстрорастущий декоративный кустарник. Весной, а затем еще летом спирея обильно покрывается белыми ароматными цветами. Осенью этот яркий и эффектный кустарник окрашивается во все оттенки желтого, красного и оранжевого. vid-pilu-e95a3f9.jpg» alt=»В Святошинском районе высадили черешни и кусты от пыли» />
Кусты можжевельника высадили на площади Героев Бреста. Святошинском районе высадили черешни и кусты от пыли» />
Хвойный кустарник задерживает пыль и поглощает шум<А>на транспортной развязке на площади Героев Бреста, что на Святошине, зеленстроевцы досадили. Именно этот хвойный кустарник является наиболее эффективным на таких загазованных участках. Можжевельник хорошо задерживает пыль, поглощает шум и хорошо выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии. Остается ждать, когда кусты разрастутся, чтобы стать полноценным очищающим воздух фильтром.
Продолжается осенняя высадка растений и других уголках столицы. Так, на прошлой неделе в Днепровском районе на проспекте Гагарина в Днепровском районе появились 18 крупномерных ясень. Эти деревья взорвали вместо каштанов, которые болели и не выдерживали соседства с достаточно оживленной дорогой.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»