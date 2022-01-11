В Святошинском районе в гаражном кооперативе полностью сгорела машина
На месте происшествия работали 16 огнеборцев. Фото иллюстративное
Столичные спасатели потушили пожар в гаражном кооперативе на улице Дружковской, 14.
Огонь вспыхнул поздно вечером 10 января. Загорелся одноэтажный кирпичный гараж, в котором находился автомобиль. Существовала угроза распространения огня на соседние боксы. Поэтому чрезвычайным пришлось открывать железные ворота гаража с помощью бензореза. Во время тушения пожара спасатели вынесли из огня газовый баллон, чем предотвратили возможное взрыво. kooperativi-vshhent-zgorila-mashina-fbca0b2.jpg» alt=»В Святошинском районе в гаражном кооперативе дотла сгорела машина» />
Двери пришлось открывать бензоризом. Фото: ГУ ДСНС в Киеве
Меньше чем за час спасатели справились с пожаром. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Впрочем, авто Skoda Octavia спасти не удалось. Огонь успел полностью уничтожить машину. Спасателям также пришлось разобрать кровлю пылающего гаража, а также рядом расположенных боксов. На месте события работали 16 огнеборцев. Обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара пока не известна.
В тот же день, 10 января, пожарные тушили пожар в Гидропарке. Возле Венецианского моста загорелось металлическое хозяйственное сооружение. Там находился мужчина, которого госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»