В Святошинском районе посадили 50 взрослых деревьев: фото
Пять елей появились в сквере на улице Крамского. Фото: УЗН Святошинского района
Озеленители Святошинского района высадили за два дня 50 деревьев. Считается, что именно в зимний период крупномеры легче всего переносят пересадку.
Итак, восемь декоративных вишен появились в сквере на бульваре Академика Вернадского, 63а. Еще 10 кленов досадили на улице Ирпенской. Хвойными деревьями украсили сквер на улице Крамского, 10. Отныне там зеленеют пять елей и девять сосен черных. А в сквере на улице Чернобыльской, 12 посадили 18 робиний.
Не все деревья можно высаживать зимой
В зимний период крупномеры легче всего переносят пересадку
Зеленстроевцы Святошинского района отмечают, что не все деревья можно высаживать зимой. Следует подбирать морозостойкие виды деревьев. Саженцы должны быть взрослыми (желательно в возрасте от 7 лет), крупномерными. То есть, они должны иметь сформированную корневую систему.
Девять черных сосен посадили в сквере на улице Крамского
Сквер на Крамского украсили хвойными деревьями
Высаживаются деревья с замороженным земляным комом, что позволит избежать значительных повреждений мочковатой части корней. Кроме того, зимой дерево находится в состоянии покоя — все жизненно важные процессы замедлены, поэтому и питательных веществ растению нужно гораздо меньше. Однако, когда весной деревья проснутся, всю свою энергию они направят на развитие на новом месте. Тем временем в Киеве завершили обустройство экопарка «Сырецкий Яр» в Шевченковском районе. Этот проект стал победителем Общественного бюджета-2021. Заказчиком работ по обустройству парка выступил Киевзеленстрой.
Экозону расчистили от мусора и сухости, восстановили лестницы, установили скамьи и информационный стенд. Там также обустроили газон и высадили деревья. Чтобы на территорию парка не попадал мусор, его огородили металлической сеткой. Позаботились и о пернатых — для них установлен фонтан-поилку.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»