В Святошинском районе поймали изобретательных «заложников»
Психотропы маскировали под камни. Фото: столичная прокуратура
Наркодельцы начали совершенствовать способы передачи клиентам своего товара.
Вместо рытья ям для тайников, привлекающих внимание прохожих, начали использовать шпионские приспособления прошлого столетия, а именно похожие на обычные камни контейнеры. Впрочем, такие уловки не помогли трем наркодельцам, которых задержали в Святошинском районе.
Двух «заложников» полицейские поймали «на горячем» на улице Рабочей, а одного — на Краснозаводской. Во время обысков у них изъяли 155 свертков с амфетамином, мефедроном, каннабисом, MDMA, PVP и экстази, часть из которых была замаскирована под камни.
Как рассказала «Вечернему Киеву», Надежда Максимец, свертки с психотропами облепляли цементным раствором, когда он высыхал, то превращался в неприметную камень. наркодельцам грозит от шести до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются источники поступления запрещенных веществ.
Ранее патрульная полиция создала чат-бот DrugHunters, с помощью которого можно анонимно послать информацию о наркосбыте в Telegram.
Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»