В Святошинском районе перекрыли движение по улице Бетховена magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Предприниматели из Башкирии презентовали свои проекты ОАЭ Комментариев нет | Май 5, 2021 Пожар возле реактора: Чернобыльский лес тушат 29 единиц техники (ВИДЕО, ФОТО) Комментариев нет | Июн 5, 2018 Проблемы незаконных застроек Киевщины надо решать на государственном уровне, — активист Возный Комментариев нет | Ноя 1, 2018 Под Киевом правонарушитель устроил «безумные» гонки с полицией на скорости 190 километров в час Комментариев нет | Ноя 23, 2017 Об авторе magictr