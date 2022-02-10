В Святошинском районе перекрыли движение по улице Бетховена

magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Святошинском районе перекрыли движение по улице Бет> </p> <p>На месте работают аварийные бригады Киевводоканала. Фото: «Киев-Трафик» </p> <p>Из-за аварии на водопроводной сети перекрыли часть улицы Бетховена в Святошинском районе. </p> <p>Движение транспорта пришлось закрыть на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко. Как сообщает Telegram-канал «Киев-Трафик», аварийные бригады уже работают на месте. </p> <p>Раньше на улице Миропольской, 25, в Днепровском районе из-за прорыва трубы в него провалился автомобиль Chevrolet. Легкову из ловушки извлекли спасатели Киевской службы спасения (КАРС).</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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