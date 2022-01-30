В Святошинском районе обустроят еще два парка и шесть скверов
Скверы и зеленые зоны обустраивают во всех районах столицы. Фото: Борис Корпусенко
Среди них — парк «Интернациональный», парк Феодоры Пушиной и скверы по улицам Генерала Наумова, 31-33, Симиренко, 13/1, Прилужный, 8-г (возле школы №304), Симиренко между домами 5 и 7-я, сквер на бульваре Академика Вернадского между домами 63-я и 71-я, а также сквер по улице Львовской, 3, который является проектом-победителем Общественного бюджета.
В районе есть множество зеленых зон, упорядочение и сохранение которых является одним из важных направлений в деятельности городских властей, над которым необходимо интенсивно работать.
«В этом году по инициативе мэра Киева Виталия Кличко планируется начать капитальный ремонт парка „Интернациональный“, который находится возле кинотеатра „Лейпциг“. Парк является одной из популярных локаций для отдыха жителей Святошинского района, поэтому мы стремимся модернизировать это место и создать максимально благоприятные и комфортные условия для досуга киевлян», — рассказала депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма. Виктория Муха. Кстати, «Интернациональный парк» может стать одной из локаций празднования Дней Лейпцига в Киеве — обсуждается проведение в нем фестиваля украинской и саксонской кухни.
За По ее словам, также планируется обустроить парк имени Феодоры Пушиной для того, чтобы сделать его еще более уютным и удобным пространством для отдыха. Кроме того, будут реконструированы шесть скверов района, в том числе сквер по улице Львовской, 3, который реализуют в рамках Общественного бюджета. Осенью киевляне имели возможность предложить имя для сквера, расположенного на улице Генерала Наумова, 31-33.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»