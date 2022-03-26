В Святошинском районе нет электричества из-за выстрелов оккупантов
Линии отключены в результате боевых действий. Фото из открытых источников
Электроснабжение отсутствует из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде — в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ.
На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, требуется несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание
«Аварийные службы сразу начнут осмотр и оценку повреждения после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы»,— отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он также добавил, что отключение линий привело к обесточению трех насосных станций в столице .
«Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения, однако на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. ЧАО «АК «Киевводоканал» принимает меры для стабилизации давления»,— добавил Николай Поворозник.
Напомним, в Киеве и области обезвредили более 80 вражеских боеприпасов.
Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»