В Святошинском районе из-за пожара в доме эвакуировали людей
Горела квартира на 12 этаже
Спасатели во время тушения огня в многоэтажке вывели на безопасное расстояние 30 жителей.
Пожар произошел в субботу , на улице Николая Ушакова, 14-я, в Святошинском районе. Огонь возник в одной из квартир на 12 этаже шестнадцатиэтажки. Прибывшие на вызов спасатели сразу начали эвакуировать жителей с верхних этажей.
В то же время бойцы локализовали, а впоследствии полностью потушили пожар на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работали 33 спасателя и восемь единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.
В тот же день, 4 декабря, чрезвычайники спасли мужчину, который самостоятельно не мог выбраться во время пожара из квартиры на Новой Дарнице. Мужчину вывели на свежий воздух и передали медикам с диагнозом — отравление продуктами горения.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»