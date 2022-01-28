В Столичную школу закупили инвентарь для занятий лечебной физкультурой
Инвентарь облегчит учебно-тренировочный и восстановительный процессы учащихся. Фото: Деснянская РГА
Инвентарь облегчит учебно-тренировочный и восстановительный процессы учащихся и сделает толчок к новым лучшим результатам.
Спортивный инвентарь для занятий лечебной физкультурой приобрела школа №249 Деснянского района. Учебное заведение расположено по адресу улица Викентия Беретти, 7.
Под руководством учителя-реабилитолога Валентины Терлецкой учащиеся получают основы сохранения здоровья и развития всех его составляющих, используя комплексный подход к формированию физических качеств и навыков.
В методике занятий лечебной физической культурой предполагается системность, правильный подбор физических упражнений в соответствии с задачами коррекции каждого ребенка. p>
Подбор и дозировка физических упражнений проводятся с учетом методических основ физической тренировки, главными из которых является повторность, постепенность. , доступность физических упражнений Многократное повторение отдельных упражнений, регулярные и длительные занятия лечебной физкультурой закрепляют двигательный навык и способствуют устойчивому улучшению функционального состояния.
В этом месяце во дворе специализированной школы № 73 Шевченковского района основали .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»