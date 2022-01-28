В Столичную школу закупили инвентарь для занятий лечебной физкультурой

magictr | 28.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У столичную школу закупили инвентарь для занятий лечебной физкультурой

Инвентарь облегчит учебно-тренировочный и восстановительный процессы учащихся. Фото: Деснянская РГА

Инвентарь облегчит учебно-тренировочный и восстановительный процессы учащихся и сделает толчок к новым лучшим результатам.

Спортивный инвентарь для занятий лечебной физкультурой приобрела школа №249 Деснянского района. Учебное заведение расположено по адресу улица Викентия Беретти, 7.

Под руководством учителя-реабилитолога Валентины Терлецкой учащиеся получают основы сохранения здоровья и развития всех его составляющих, используя комплексный подход к формированию физических качеств и навыков.

В столичную школу закупили ин для занятий лечебной физкультурой

В столичную школу закупили инвентарь для занятий лечебной физкультурой

В методике занятий лечебной физической культурой предполагается системность, правильный подбор физических упражнений в соответствии с задачами коррекции каждого ребенка. p>

В столичную школу закупили для занятий лечебной физкультурой

В столичную школу закупили инвентарь для занятий лечебной физкультурой

Подбор и дозировка физических упражнений проводятся с учетом методических основ физической тренировки, главными из которых является повторность, постепенность. , доступность физических упражнений Многократное повторение отдельных упражнений, регулярные и длительные занятия лечебной физкультурой закрепляют двигательный навык и способствуют устойчивому улучшению функционального состояния.

В этом месяце во дворе специализированной школы № 73 Шевченковского района основали .

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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