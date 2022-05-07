В столичных лесопарках готовятся к пожароопасному периоду: обустроено 10 наблюдательных вышек
Городские власти напоминают: в Киеве строго запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также заезжать туда на любом транспорте.
Действует жесткий запрет на и выжигание сухой травы. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан может достигать нескольких десятков тысяч гривен.
«Часть лесных территорий была зоной боевых действий и там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет риски не только для граждан, но и для пожарных в случае пожара», — отмечают в пресс-службе КГГА.
Лесопарковые хозяйства проводят превентивную работу. Сформировано 11 подразделов лесоводов для выявления и участия в ликвидации пожаров, подготовленные 20 спецавто и тракторов, 10 наблюдательных вышек. Как сообщал «Вечерний Киев», курение сухой травы теперь приравнивается к >Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»