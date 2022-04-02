В столичном зоопарке спасают косулю, выжившую в эпицентре боевых действий

magictr | 02.04.2022 | Новости | Комментариев нет

;столичном зоопарке спасают косулю, которая выжила в эпицентре боевых действий

Животное получило контузию и ожоги. Фото: Киевский зоопарк

Сегодня в Киев привезли косулю, которая оказалась в эпицентре боевых действий возле села Дмитровка и была спасена местными жителями.

Животное получило контузию и 30% ожогов кожи и глаз I-II .

Ветеринарные врачи зоопарка провели первичную хирургическую обработку ожогов, симптоматическую, противошоковую и антибиотикотерапию.

«Сейчас косуля находится в ветеринарной клинике Киевского зоопарка, состояние животного тяжелое. Но наши ветеринары делают все возможное для сохранения ее жизни, — отметил директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин. — Верим, что животное выздоровеет и после нашей Победы мы сможем направить его в реабилитационный центр для диких животных».

Для желающих поддержать зоопарк

  • реквизиты зоопарка для благотворительного взноса:
  • приобрести электронные билеты в КиевЗоо

Напомним, десятки населенных пунктов Киевщины освободили от оккупантов. Сейчас там продолжается зачистка и разминирование. Для этого в некоторых районах Киевской области ввели усиленный комендантский час. .

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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