В столичном зоопарке рассказали, как правильно кормить птиц

magictr | 15.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Птицы во время зимования. Фото: Борис Корпусенко

Чтобы не навредить птицам, нужно внимательно отнестись к подбору продуктов, которыми вы будете наполнять кормушки.

Ежегодно в Киеве зимуют около 50 видов местных и перелетных птиц. Их, во время сложных погодных условий, следует подкармливать. Специалисты киевского зоопарка говорят, что пернатых кормить надо:

  • жареными семенами подсолнечника;
  • орехами;
  • овсом;
  • семенами льна;
  • просом;
  • несоленым салом.

Но птицы способны и самостоятельно находить корм, поэтому помогать нужно при следующих условиях:

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  • когда на снегу образуется наст (ледяная пробка);
  • при оледенении;
  • при температуре ниже -10 градусов.

В киевском зоопарке говорят, что категорически запрещено кормить птиц хлебом. Поскольку это приводит к болезням и смерти. Также запрещено подкармливать солеными, жареными, острыми, копчеными, сладкими и плесневыми продуктами. >, «Вечерний Киев»

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