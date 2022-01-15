В столичном зоопарке рассказали, как правильно кормить птиц
15.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Птицы во время зимования. Фото: Борис Корпусенко
Чтобы не навредить птицам, нужно внимательно отнестись к подбору продуктов, которыми вы будете наполнять кормушки.
Ежегодно в Киеве зимуют около 50 видов местных и перелетных птиц. Их, во время сложных погодных условий, следует подкармливать. Специалисты киевского зоопарка говорят, что пернатых кормить надо:
- жареными семенами подсолнечника;
- орехами;
- овсом;
- семенами льна;
- просом;
- несоленым салом.
Но птицы способны и самостоятельно находить корм, поэтому помогать нужно при следующих условиях:
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- когда на снегу образуется наст (ледяная пробка);
- при оледенении;
- при температуре ниже -10 градусов.
В киевском зоопарке говорят, что категорически запрещено кормить птиц хлебом. Поскольку это приводит к болезням и смерти. Также запрещено подкармливать солеными, жареными, острыми, копчеными, сладкими и плесневыми продуктами. >, «Вечерний Киев»