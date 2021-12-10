В столичном ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия

magictr | 10.12.2021 | Новости | Комментариев нет

ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия

Главная цель кампании — привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия

В пределах ежегодной Всемирной акции «16 дней против насилия» на 2-й «Гулливер» показывают казалось бы обычные вещи, за которыми стоят трагические истории.

Выставка — часть информационной кампании «Дело в том 2.0», организованной по инициативе Министерства внутренних дел Украины в партнерстве с представительством Организации Объединенных Наций в Украине. Главная цель кампании — привлечь внимание общества к проблеме дома актуализации вопросов формирования нулевой толерантности к насилию по признаку пола, повышению уровня осведомленности об идентификации и борьбе с этим явлением.

В этом году в информационной кампании «Дело в том 2.0» были задействованы 16 украинских звезд и известных общественных деятелей, принявших участие в съемках видеороликов и озвучивших реальные истории пострадавших от домашнего насилия.

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В столичном ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия

Посетители ТРЦ могут ознакомиться с такими историями. На стендах — повседневные вещи, как подушка, гирлянда, чеки или тарелка. За каждой из них стоит реальная история, которую можно прочитать.

Дело в том. что предметом домашнего насилия может стать что угодно.

У&n , связанные с историями домашнего насилия

В столичном ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия

В столичном ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия

В&столичном ТРЦ демонстрируют предметы, происходящие> </p> <p>Выставка доступна до 10 декабря.</p> <p>Видео, созданные в пределах кампании «Дело в том 2.0», можно просмотреть на сайте: <strong>https://richutim2021.rozirvykolo.org </strong>.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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