В столичном ТРЦ демонстрируют предметы, связанные с историями домашнего насилия
Главная цель кампании — привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия
В пределах ежегодной Всемирной акции «16 дней против насилия» на 2-й «Гулливер» показывают казалось бы обычные вещи, за которыми стоят трагические истории.
Выставка — часть информационной кампании «Дело в том 2.0», организованной по инициативе Министерства внутренних дел Украины в партнерстве с представительством Организации Объединенных Наций в Украине. Главная цель кампании — привлечь внимание общества к проблеме дома актуализации вопросов формирования нулевой толерантности к насилию по признаку пола, повышению уровня осведомленности об идентификации и борьбе с этим явлением.
В этом году в информационной кампании «Дело в том 2.0» были задействованы 16 украинских звезд и известных общественных деятелей, принявших участие в съемках видеороликов и озвучивших реальные истории пострадавших от домашнего насилия.
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Посетители ТРЦ могут ознакомиться с такими историями. На стендах — повседневные вещи, как подушка, гирлянда, чеки или тарелка. За каждой из них стоит реальная история, которую можно прочитать.
Дело в том. что предметом домашнего насилия может стать что угодно.