В столичном театре сыграют старинный казацкий блюз
Зажигательная музыка улучшит настроение.
Слушаем зажигательную музыку, поднимаем боевое настроение!
Первый концерт состоялся 30 апреля.
По многочисленным просьбам зрителей выступление решили повторить.
Для гостей древний казацкий блюз сыграют Денис Мартынов, Борис Книженко, Александр Безверхый.
«Осторожно! В текстах песен кое-где встречаются бранные слова. Но они касаются только москалей»,— предупреждают зрителей.
Когда: 7 мая в 15:00
Где: Киевский академический театр на Печерске, ул. Немировича-Данченко, 5
Вход бесплатный по предварительной регистрации. Благотворительный взнос на ваше усмотрение приветствуется
Напомним, в киевском музее костюма и стиля продолжаются бесплатные лекции. На этой неделе посетителям расскажут о тайнах шкафа, духов, проведут мастер-классы и музыкальное выступление.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»