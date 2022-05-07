В столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков

magictr | 07.05.2022 | Новости | Комментариев нет

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Делают это накануне 8 и 9 мая. Фото: Днепровская РГА

Красный мак является символом памяти.

Работники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района продолжают заботиться о чистоте, красоте и комфорте парков, скверов и бульваров.

Да, в парке культуры и отдыха «Победа» высаживают цветы в виде матери -вдове. Делают это накануне 8 и 9 мая, когда Украина будет отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, ведь красный мак является символом памяти.

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На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />

На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА

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На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />

На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />

На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА

Кроме этого на зеленых зонах по всему району кипит работа: озеленители выкашивают газоны, пропалывают цветники, поливают зеленые насаждения, устанавливают ограничительные деревянные столбики, чтобы защитить зеленые зоны от нерадивых автовладельцев. мусор и создают цветочные панно. То есть продолжают делать все возможное, чтобы создать уютные уголки в районе и столице нашей Украины.

Напомним, возле станции метро «Лебобережная» озеленители обустраивают панно из цветов. ».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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