В столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков
Делают это накануне 8 и 9 мая. Фото: Днепровская РГА
Красный мак является символом памяти.
Работники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района продолжают заботиться о чистоте, красоте и комфорте парков, скверов и бульваров.
Да, в парке культуры и отдыха «Победа» высаживают цветы в виде матери -вдове. Делают это накануне 8 и 9 мая, когда Украина будет отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, ведь красный мак является символом памяти.
На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />
На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА
На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />
На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА ;столичном парке «Победа» высаживают цветники в виде маков» />
На зеленых зонах по всему району кипит работа. Фото: Днепровская РГА
Кроме этого на зеленых зонах по всему району кипит работа: озеленители выкашивают газоны, пропалывают цветники, поливают зеленые насаждения, устанавливают ограничительные деревянные столбики, чтобы защитить зеленые зоны от нерадивых автовладельцев. мусор и создают цветочные панно. То есть продолжают делать все возможное, чтобы создать уютные уголки в районе и столице нашей Украины.
Напомним, возле станции метро «Лебобережная» озеленители обустраивают панно из цветов. ».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»