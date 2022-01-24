В столичном музее завершаются рождественские экспозиции: успейте увидеть
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Живопись на стекле от мастеров Юсипчуков. Фото: Татьяна Асадчева
Музей гетманства приглашает посетителей посмотреть уникальную коллекцию старинных икон, а также изощренные мастерские работы живописи на стекле от художественных супругов Романа и Наталии Юсипчуков, которые представлены в выставочных залах.
Этой зимой, в канун новогодне-рождественских праздников, коллектив музея впервые презентовал украинские иконы XVIII—начала XX веков из своей фондовой коллекции. Ключевые сюжеты, связанные с зимним циклом украинских праздников и обрядов, в частности соСвятым Николаем иРождеством Христовым.
Целью экспозиции является знакомство зрительской аудитории с произведениями мастеров живописи прошлых эпох, имена которых остаются неизвестными современникам.
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Фото: Татьяна Асадчева
В экспозиции представлены иконы из разных уголков Украины, поэтому посетители могут проследить как развивались традиции украинской иконописи на протяжении нескольких веков: от казацких времен до имперского периода, Украине полностью подчинялся так называемому русскому стилю.
Украшением коллекции являетсяикона Рождества Христова, в котором есть яркое влияние украинских народных традиций. Оригинальна также икона Богоматери с ребёнком из Западных регионов Украины, которая по своему стилю напоминает украинские казацкие иконы времен барокко.
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Фото: Татьяна Асадчева
Также в экспозиции можно увидеть курскую икону знамения Божией Матери с ХІХ века, где изображена Дева Мария с ребёнком в окружении Бога Саваофа и Великих Пророков. Считается, что эта икона является одной из старейших в Православной церкви: по легенде она защищала верующих во времена монголо-татарского нашествия.
Икона «Знамение» Фото: Татьяна Асадчева
Что касается сюжетов, непосредственно связанных с рождественской тематикой, то они представлены на выставке только одной памяткой — датированной XIX в. иконой «Рождество Христово» (ярким образец народной трактовки евангельской темы). Зато заметно шире представлены канонические сюжеты «Пресвятая Богородица» (ряд икон, датируемых довольно длительным хронологическим диапазоном — от второй половины XVIII до первого десятилетия XX в., а также значительным разнообразием вариантов изображений) и «Святой Николай». Стоит также заметить, что именно эти иконописные сюжеты — в силу мировоззренческих традиций казачества — пользовались величайшей популярностью в Гетманщине и на Запорожской Сечи. ст.).
Экспозиция «Рождественская звезда»
Афиша мероприятия. Фото с сайта музея
Особой страницей творчества супругов Юсипчуков являетсяГуцульщина. В своих работах авторы выставки показывают традиционное празднование Рождества в живописных Карпатах через символы и знаки Трипольской культуры.
На их картинах разговаривают между собой Рождественский вертеп и Пасхальные колокола, зовут в сказку Купальские чудеса, летают солнечные птицы, пасутся волшебные олени, казаки мчатся на баскских лошадях, а чумаки лениво покачиваются на волчок На их картинах раскрывают свои тайны трипольские утесы и растет чудо-дерево желаний, царят чудо и сказка, возвращающие зрителя в блаженное состояние, которое бывает только в детстве.
Роман и Наталья Юсипчуки передают в своих работах свое ощущение, видение и понимание Мира: «Как не смотри на Вселенную, как не крутые кино, сначала было Триполье, а затем было Рождество», воспроизводя их на малехань стекла.
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
В своих работах они используют традиционную технику в современной трактовке. Яркие гуцульские обрядовые наряды, обычаи и традиции, стройные ели и предковые Карпаты, писаночные письмена — будто недалекое историческое расстояние, кажется, будто можно дотянуться рукой и почувствовать на ощупь, и только… попытаться раскрыть, понять и передать зрителю.
Трипольскими символами художники объединяют нас духовно с высокой культурой наших далеких предков. -vstignit-pobachiti-391a783.jpg» alt=»В столичном музее завершаются рождественские экспозиции: успейте увидеть» />
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Роман и Наталья Юсипчуки являются преподавателями Косов декоративно-прикладного искусства, членами Национального союза мастеров народного искусства Украины.
Экспозиция «Рождественская звезда» и выставка старинных икон:
Когда: до 31 января
Где: Музей гетманства г. Киев ул. Спасская 16-б (станция г. Контрактовая площадь)
Стоимость билета: 40 гривен
Напомним, что в галерее близ Мариинского парка продолжается выставка современного и классического живописи.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»