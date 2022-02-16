В столичном музее шестидесятничества демонстрируют «Цену свободы»
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Спецоперация «Блок» была направлена против людей, распространявших украинский самиздат. Фото предоставлено музеем
Фотодокументальная выставка приурочена к 50-летию массовых политических арестов в Украине. Спецоперация «Блок» была направлена против людей, распространявших украинский самиздат.
30 декабря 1971 года КГБ УССР утвердил широкомасштабную акцию против украинского самиздата. Поводом для начала арестов стало задержание 4 января на советской границе, в Чопе, бельгийского студента Ярослава Добоша с незначительным количеством украинских самиздатов. Его заставили подписать нужные показания. Дело «Блок» было начато.
12—14 января 1972 года в Киеве были арестованы Василий Стус, Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Леонид Плющ, Данило Шумук, Николай Плахотнюк, Зиновий Антонюк, Олесь Сергиенко, Иван Коваленко; во Львове — Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасов-Калинец. 20 января был арестован священник Василий Романюк (впоследствии патриарх УПЦ КП Владимир); 20 февраля — поэт Николай Холодный; 21 февраля — инженер Василий Долишний (на Ивано-Франковщине); 18 апреля — литературовед Иван Дзюба, 11 мая — психиатр Семен Глузман, 18 мая — филолог Надежда Светличная (в Киеве); 21 июня — инженеры Анатолий Здоровый и Игорь Кравцев (в Харькове); 6 июля — философы Василий Лесной и Евгений Пронюк (в Киеве); 13 июля — преподаватели Кузьма Матвиюк и Богдан Черномаз (в Умани); 11 августа — поэт Игорь Калинец (во Львове); 17 ноября — поэтесса Ирина Сеник (в Борисоле), 9 декабря — врач Лидия Гук (в Скадовске). Поводом для открытия следственного дела против каждого из них стали изъятые в ходе обысков материалы украинского самиздата и запрещенная литература.
Спецоперация «Блок» была направлена против людей, распространявших украинский самиздат. Фото предоставлено музеем. шестидесятничества демонстрируют «Цена свободы»» />
Спецоперация «Блок» была направлена против людей, распространявших украинский самиздат. Фото предоставлено музеем
«В общем, репрессии нарастали постепенно. Собственно, в Украине они никогда не прекращались. Были с самого начала советской власти. В 1972 году арестовывали по статье 62, антисоветская агитация и пропаганда, — рассказала заведующая музеем Елена Лодзинская. — На стендах рассказываем 30 историй людей, арестованных в 1972 году. Они работали, чтобы наше государство было восстановлено, было полноценным украинским государством. Это часть украинско-освободительного движения, и этому поколению удалось воплотить мечту своей жизни.».
Стенды рассказывают истории 30 арестованных. Фото предоставлено музеем
В целом по Украине 1972 года арестовали 100 человек. Аресты продолжались и в 1973-1974 годах. А с 1976 года взорвались с новой силой против членов правозащитной Украинской Хельсинской Группы, членами которой стали в том числе и значительная часть осужденных 1972 года. времена коммунистического тоталитаризма, а их подвиг и жертва — ценой нашей нынешней свободы и государственности», отмечают в музее. /unbspstolichnomu-muzeyi-shistdesjatnictva-demonstrujut-cinu-svobodi-1feae4d.jpg» alt=»В столичном музее шестидесятничества демонстрируют «Цена свободы»» />
Стенды рассказывают истории 30 арестованных. Фото предоставлено музеем. шестидесятничества демонстрируют «Цена свободы»» />
Стенды рассказывают истории 30 арестованных. Фото предоставлено музеем
Выставка рассказывает о деятельности тридцати украинских политзаключенных 1972 года. В экспозиции представлены фотографии и документы, экземпляры самиздата. Среди них — «Украинский вестник» Вячеслава Чорновила, «Интернационализм или русификация» Ивана Дзюбы». Дополняют выставку художественные работы Бориса Курликова, Григория Герчака, Галины Севрук, Панаса Заливахи, лагерные вышивки Ирины Сеник и т.д.
Когда: до 20 февраля, режим работы: с 10.00. до 18.00 (касса до 17.30)
выходной — понедельник
Где: Музей шестидесятничества, ул. А.Гончара 33-А
Стоимость билета: 15 гривен.
Посетить музей могут лица, вакцинированные от COVID-19. Также принимаются действительные документы о тестировании и справки о выздоровлении. Соблюдайте масочный режим!
На днях украинцам напоминают истории Героев Небесной Сотни.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»