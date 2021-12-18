В столичном музее проходит международный артпроект, посвященный Григорию Сковороде
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Афиша выставки в музее Ивана Кавалеридзе. Фото с сайта музея
Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе представляет международный художественный проект «Мир их не поймал». Выставка является своеобразным «эпиграфом» к празднованию в 2022 году юбилейных дат двух гениальных фигур: Григория Сковороды и Ивана Кавалеридзе.
В экспозиции принимают участие около 100 произведений живописи, графики и скульптуры 65 современных художников из 10 стран мира, среди которых: Украина, Польша, Грузия, Литва, Италия, Словакия, Израиль, Азербайджан и Австралия. Вскоре эта неоценимая международная коллекция должна пополниться 10 картинами и графическими работами зарубежных художников, в том числе из далекого Непала. unbspstolichnomu-muzeyi-prohodit-mizhnarodnij-artproyekt-prisvjachenij-grigoriju-skovorodi-50c14be.jpg» alt=»В столичном музее проходит международный артпроект, посвященный Григорию Сковороде» />
Директор музея Александр Юнин и куратор Литовской части проекта Сергей Комиссаров. Фото: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
«Этот проект о 300-летии Григория Сковороды, фигура которого вдохновляла Кавалеридзе на протяжении всей его жизни. Ведь именно Иван Петрович является тем, кто из-за обобщенности форм, выразительности пластических решений порождает ощущение жизненной правды в своих работах посвященных Григорию Сковороде», — отмечает директор и куратор выставки Александр Юнин.
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Уже в феврале выставка будет путешествовать по разным городам Украины. Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
После завершения показа в Киеве, «Мир их не поймал» из февраля будет путешествовать по Украине. В течение следующего года экспозицию смогут увидеть в Чернигове, Днепре, Сумах, Одессе, Трускавце, Львове, Хмельницком, Виннице и Харькове. В декабре 2022 года выставку смогут снова увидеть киевляне в одном из учебных заведений столицы.
По словам организаторов экспозиции, воплощение этого проекта имеет важное значение для современной украинской культуры. Его главной идеей было показать, что образование, наука, культура, философия и искусство является тем, что объединяет украинское общество в наше нелегкое время.
В своих произведениях авторы стремились раскрыть различные сферы деятельности выдающегося украинца, в частности его незаурядный вклад в образование и воспитание молодого поколения, а также мольфарство…
Образ Григория Сковороды вдохновил художников из 10 стран мира. Фото: Татьяна Асадчева
«Мы были очень приятно удивлены тем, насколько быстро наши известные современные художники откликнулись на предложение музея воплотить в своем творчестве образ легендарного философа Григория Савича Сковороды. Художественный проект сплотил вокруг себя многие художники не только из разных уголков Украины, но и мира»,— заметил Александр Юнин.
«Невероятно благодарен известному литовскому художнику Saulius Kruopis и еще пяти талантливым художникам из его государства, которые при поддержке Посольства Литовской республики прислали в Киев свои удивительные работы Григория Сковороды на территории Литвы!»- рассказал в своем сообщении Сергей Комиссаров.
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Григорий Сковорода— один из выдающихся гуманистов XVIII века. Он учился в Киево-Могилянской академии, был широко знаком с произведениями древних и современных философов, владел латинским, греческим, польским, немецким и церковнославянским языками.
Ф учение украинского мыслителя было объективно направлено на утверждение идей гуманизма, добра, справедливости. Следуя этим позициям, Григорий Сковорода отстаивал единство человека и природы. Путь к человеческому счастью прокладывается через самопознание, еще один тезис выдающегося философа. Напомним, что в следующем году по решению ЮНЕСКО весь мир будет отмечать 300-летие со дня рождения Григория. СКОВОРОДЫ.
Выставка «Мир их не поймал»
Когда: до 30 декабря, график работы: вторник-воскресенье 11 :00-18:00, понедельник — выходной день.
Где: Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21
Стоимость билета: 50 гривен, льготный — 25 гривень
Напомним, что в день рождения выдающегося философа в Киеве презентовали сборник «Сковорода»
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»< /p>