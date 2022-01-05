В столичном музее представили удивительные работы по эмали: фото
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Экспозиция знакомит с произведениями современного автора Алексея Коваля. Фото автора
В Национальном музее украинского народного декоративного искусства проходит выставка произведений художника-эмальера Алексея Коваля «Язык эмали. Диалог с киевлянами».
Алексей Коваль — художник по собственному философскому пониманию мира, работает в технике горячей эмали с 2009 года. За это время он создал более ста произведений, среди которых — портреты украинских женщин, казаков, украинские пейзажи, картины, посвященные разным культурам мира.
На выставке представлено 20 его работ. Большинство произведений выполнены в технике горячей эмали из серий «Язык символов», «Украинский портрет», «Места силы» и «Живой мир», также есть четыре офорта.
Директор музея Людмила Строкова и художник Алексей Коваль. Фото автора
«В 2020-м Алексей Коваль стал лауреатом премии Екатерины Билокур, и знаком, что его выставка проходит рядом с работами Екатерины Билокур, перекликается с ними,— отметила директор директора музея Людмила Строкова. — Горячая эмаль — сложная техника, которая требует внимательности, времени, мастерства. Алексей Коваль — мастер больших форматов, которые создаются не один месяц, а кое-где и не один год. В музее показываем небольшие работы. Выставка „Язык эмали. Диалог с киевлянами“ демонстрирует, как творчество и видение современного художника восходит к мастерам, произведениям художников из нашей коллекции, которые также здесь представлены. Это косовские гончары XIX века Иван Баранюк и Алекса
Бахматюк и мастерица по росписи тканей Надежда Грибань. Работы Алексея Коваля органично вписались и в другие залы музея — они есть в зале полотенец, деревья и среди ковров».
Работы Алексея Коваля органично вписались и в другие залы музея. Фото автора музеи представили удивительные работы по эмали: фото» />
Работы Алексея Коваля органично вписались и в другие залы музея. Фото автора музеи представили удивительные работы по эмали: фото» />
Работы Алексея Коваля органично вписались и в другие залы музея. Фото автора
Работы Алексея Коваля органично вписались и в другие залы музея. Фото автора
По словам искусствоведа Зои Чегусовой, Алексея Коваля отличает подход художника-монументалиста, а также его авторская, узнаваемая и самобытная манера с образной украинско. сущностью. Он погружается в национальные традиции и по-новому их считывает.
Сам художник признается, что любит две вещи — природу и декоративное искусство, потому что оно берет свои корни от природы. Каждый народ имеет свое дерево жизни и символы, связанные с природой.
«Мне интересны все образы, узоры, язык символов, украинский и мировой. Природа и просто хорошие вещи вдохновляют»,— признается Алексей Коваль.
На выставке представлено 20 работ Алексей Коваля. Большинство произведений выполнены в технике горячей эмали. Фото автора музеи представили удивительные работы по эмали: фото» />
На выставке представлено 20 работ Алексей Коваля. Большинство произведений выполнены в технике горячей эмали. Фото автора
Работы косовских гончаров XIX века Иван Баранюк и Олекса
Бахматюк. Фото автора музеи представили удивительные работы по эмали: фото» />
«Зимний сад» посвящен уникальной коллекции растений киевского ботсада. Фото автора музеи представили удивительные работы по эмали: фото» />
Диалоги с косовскими мастерами. Фото автора
Акцент выставки «Язык эмали. Диалог с киевлянами» автор делает на диалоге с обществом: киевлянами и выдающимися украинскими художниками. Алексей Коваль посвятил сказочному миру Надежды Грибань работу «Замрияна», а в «Сгарде» воспоминание о косовских гончарах Патра баранюка и Олексы Бахматюка запечатлено в образах петушка и левика.
«Когда познакомился с творчеством Надежды Грибань, влюбился в работы этой выдающейся художницы. К сожалению, о ней мало информации, мало кто знает ее произведения. Так же есть многие другие авторы, которые достойны представлены в постоянной экспозиции. Моя задача — обратить на это внимание, что нашим музеям следует расширять свои площади, — отметил Алексей Коваль. — Одна из работ „Зимний сад“ напоминает об оранжерее, созданной архитектором Викентием Беретти для киевского Ботанического сада имени академика Фомина. Она построена высотой 39 метров. потому что самая большая калифорнийская пальма растет до 38 местров. И она у нас там выросла. Имеем ценную коллекцию растений, но, в дальнейшем, не такую замечательную по состоянию. Неотложная потребность — найти деньги на реставрацию оранжереи редких растений. Часть средств от продажи этой работы хочу передать на нужды ботсада. Через творчество пытаюсь вести диалоги с прошлым и чиновниками и людьми, чтобы изменить ситуацию на лучшее».
Выставка продлится до 16 января 2022 года.
График работы: из10 :00 до 18:00, выходной
Адрес музея: ул. Лаврская, 9, корп. 29
Стоимость билетов: 60 грн, льготный 30 грн, школьникам 20 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»