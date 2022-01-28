В столичном музее открывается выставка, посвященная легендарной постановке Романа Виктюка
В центре экспозиции — воспоминания о «Даме без камелий». Фото: газета «День»
В Музее актрисы Марии Заньковецкой покажут фотографии, афиши и эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий» Романа Виктюка, которая была презентована в Киеве в 1991 году.
, в 1991 году в Театре имени Леси Украинки Романом Виктюком был поставлен спектакль «Дама без камелий» по пьесе английского драматурга Т. Реттигана.
Выставка «Виктюк, Vivat» — реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Дмитрий Лаленков, Евгений Паперный, Ксения Николаев .
Она презентует часть того клада, который остался после списания спектакля. А именно — эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий», которые создал известный сценограф Андрей Александрович-Дочевский, и несколько фотографий по реализации проектов костюмов.
Выставка «Виктюк, Vivat»
Когда: открытие 30 января в 16:00, нужна регистрация. Продолжается до
Где: Музей актрисы Марии Заньковецкой, ул. Большая Васильковская, 121
Вход по музейному билету с соблюдением действующих карантинных ограничений.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»