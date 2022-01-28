В столичном музее открывается выставка, посвященная легендарной постановке Романа Виктюка

magictr | 28.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У  выставка, посвященная легендарной постановке Романа Виктюка

В центре экспозиции — воспоминания о «Даме без камелий». Фото: газета «День»

В Музее актрисы Марии Заньковецкой покажут фотографии, афиши и эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий» Романа Виктюка, которая была презентована в Киеве в 1991 году.

, в 1991 году в Театре имени Леси Украинки Романом Виктюком был поставлен спектакль «Дама без камелий» по пьесе английского драматурга Т. Реттигана.

Выставка «Виктюк, Vivat» — реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Дмитрий Лаленков, Евгений Паперный, Ксения Николаев .

Она презентует часть того клада, который остался после списания спектакля. А именно — эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий», которые создал известный сценограф Андрей Александрович-Дочевский, и несколько фотографий по реализации проектов костюмов.

В столичном музее открывается выставка, посвященная легендарной постановке Романа Виктю> Виктюком работала Ада Роговцева. Фото: газета День</p> <p>На выставке также представят плакаты Андрея Александровича-Дочевского к спектаклю «Священные чудовища», который ее Роман Виктюк поставил в этом же театре 1988 года по пьесе Жана Кокто. -му.</p> <p>Этот проект является своеобразным подарком Роману Григорьевичу Виктюку к 85-летию. Напомним, режиссер ушел из жизни 17 ноября 2020 года.</p> <p>«Я считаю, что настоящее время требует, чтобы в спектакле было несколько содержательных пластов. Одна часть публики следит только за сюжетом, другая – за формой, за эстетикой. Должно быть несколько этажей: чисто сюжетный, нравственный, эстетический. Должна быть блестящая, как дорогая конфета, форма, под этой блестящей бумажкой — вкусные „карамель“, „шоколад“ и т.д. А уже внутри этой привлекательной конфеты — яд, который нам нужен. Известно, что ядом при точной дозировке можно лечить много разных болезней»,— поделился в одном из интервью Роман Виктюк.</p> <p>В декабре-январе экспозиция была показана во Львовской Галерее Сценографии.</p> <p ><img class=

Выставка «Виктюк, Vivat»
Когда: открытие 30 января в 16:00, нужна регистрация. Продолжается до
Где: Музей актрисы Марии Заньковецкой, ул. Большая Васильковская, 121
Вход по музейному билету с соблюдением действующих карантинных ограничений.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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