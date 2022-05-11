В столичном музее костюма и стиля продолжаются интересные лекции: расписание
15.00 — лекция Элины Слободянюк, автора международных бестселлеров по копирайтингу, «Твой сторителинг настоящего времени». В рамках проекта «Говори, пиши, думай по-украински», основанного, чтобы показать всю силу и красоту украинского языка и культуры.
Разговор пригодится тем, кто пишет или мечтает писать тексты, способные передавать и пробуждать незабываемые эмоции. Нам всем — есть что сказать. И особенно сейчас, в темные для страны времена, важно подбирать самые точные слова, чтобы мир услышал каждого украинца.
12 мая
11.00 — лекция Елизаветы Цапок, «Музыка и мода. Точки пересечения и различия в 19-м веке»
13 мая
14.00 — лекция с психологом Татьяной Зубро
16.00 — лекция Наталии Лелюх « Женское здоровье во время войны»
14 мая
11.00 — лекция хранителя фондов Оксаны Силки «Быть матерью в 19-м веке» ( специально ко Дню матери)
14.00 — мастер-класс по рисованию масляными красками (участникам нужно иметь при себе масляные краски и альбом)
График работы музея: среди по субботу, с 11.00 до 17.00.
Адрес: Victoria Museum, переулок Бутышев, 23 (г. Арсенальная)
Стоимость входного билета льготная для всех категорий : 65 грн. Пенсионерам и ветеранам — вход бесплатный (среда-четверг).
Victoria Museum — частный музей костюма и стиля, посвященный городской моде Украины 1830-1920 годов. Стал одним из номинантов на премию Лучший музей Европы (EMYA) 2022 года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»