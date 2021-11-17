В столичном Музее Ханенко установили копии экспонатов, к которым можно прикасаться
Тактильные копии шедевров мирового искусства дают возможность ознакомиться с экспонатами незрячим и слабовидящим людям.
Все больше публичных и культурных пространств разовьют направление инклюзивности и становятся более доступными для всех посетителей. Так, недавно назвали 5 украинских музеев, имеющих лучшие условия для приема людей с инвалидностью и маломобильных посетителей, все они расположены в Киеве. А городские театры вводят услугу по специальному сопровождению, благодаря которому слабовидящие люди могут лучше понять, что происходит на сцене. и другие средства доступности для музея Ханенко», благодаря которому с некоторыми произведениями на ощупь могут ознакомиться слабовидящие и незрячие люди.
В рамках проекта изготовили:
—тактильные копии шедевров азиатского искусства
—сопроводительные информационные таблички для тактильных копий
—переносные тактильные копии экспонатов для образовательных мероприятий для незрячих и слабовидящих — мнемосхемы помещений музея
—подставки для размещения стационарных тактильных копий и мнемосхем
В азиатской экспозиции Музея Ханенко появились:
- таиландская скульптура «Председатель Будды» 12 столетие — в зале буддийского искусства
Таиландская скульптура «Председатель Будды» 12 век — тактильная копия. Фото: музей Ханенко
- иранский фразовый кафель 14 века— в зале исламского искусства
Иранский фразовый кафель 14 века— тактильная копия . Фото: музей Ханенко
Именно эти экспонаты выбрали из-за их важности и многогранности для раскрытия разнообразных культурных и художественных контекстов буддизма и ислама. Их можно обсуждать в многочисленных тематических экскурсиях, исследуя все новые и новые смыслы.
Тактильные копии изготовлены из глины, чтобы передать фактуру оригинальных произведений. Фото: музей Ханенко
Тактильные копии изготовлены из глины, чтобы передать фактуру оригинальных произведений. Изготовлением занималась гончарная мастерская Sakhno Art, уже создававшая первую тактильную копию рельефного женского портрета итальянского мастера 15 века из европейской экспозиции музея.
Первая тактильная копия рельефного женского портрета итальянского мастера 15 века из европейской экспозиции музея. Фото: Анастасия Шульга
Для экскурсий для слабовидящих и незрячих посетителей и посетителей сделали 7 альбомов с пластиковыми тактильными копиями. В каждом альбоме — по 17 тактильных копий предметов из коллекции Музея Ханенко и рельефные портреты основателей музея — Богдана и Варвары Ханенко. Экспонаты подобраны так, чтобы максимально представить разнообразность коллекции.
Тактильные копии не идентичны оригинальному произведению. Фото: музей Ханенко
Производством тактильных копий с альбомов занимался «Ресурсный центр «Безбарьерная Украина» — единственная в Украине организация, разрабатывающая такие материалы. Тактильные копии не являются идентичными оригинальному произведению. Некоторые элементы могут отличаться, чтобы на ощупь произведение было легче прочесть. Тифлопедагогиня Ольга Свет выступила консультантом и адаптеркой. Ольга советовала, какие детали изображения следует упростить, подчеркнуть или убрать, чтобы копия воспринималась на ощупь.
Мнемосхемы помогут ориентироваться в пространстве. Фото: музей Ханенко
«Безбарьерная Украина» разработала также мнемосхемы помещений музея.Это тактильные карты, которые помогают ориентироваться в пространстве. В школах для незрячих и слабовидящих есть специальные уроки ориентировки, где учат какими картами пользоваться.
Важным этапом стала разработка инклюзивных музейных подставок. Они должны быть удобны в использовании для всех посетителей и посетителей музея, независимо от их физиологических особенностей. За это отвечал Алексей Нашивочников — известный архитектор и художник, автор проектов станций Киевского метрополитена, президент Киевского союза неслыхающих художников «Вдохновение».
Еще одним аспектом проекта стало изготовление двух видео-роликов, которые расскажут разработки, адаптации и изготовления продуктов для незрячих и слабовидящих людей. Они будут доступны на YouTube-канале Музея Ханенко в середине ноября. В октябре Международный день белого тростника, напоминающий обществу о людях с нарушением зрения и основанный для внедрения интегративных и реабилитационных процессов , отметили в Театре на Подоле.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»