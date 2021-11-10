В столичном кинотеатре пройдет фестиваль венгерского кино: вход свободный
Киевлянам продемонстрируют пять разножанровых лент
С 11 по 14 ноября в кинотеатре «Лира» продлится ежегодный фестиваль «Дни венгерского кино в Украине». Киевлянам продемонстрируют пять разножанровых лент, снятых кинематографистами Венгрии.
Фестиваль будет традиционно проходить при поддержке и организации посольства Венгрии в Украине.
Программа показов:
11 ноября 19.00 — Заключительный отчет (12+) Драма (2020. Венгрия, 118 мин, режиссер: Иштван Сабо)
Иштван Сабо — один из самых известных венгерских режиссеров, сценарист, писатель соучредитель Европейской киноакадемии, обладатель многих престижных кинопремий (в 1982 году его лента «Мефисто» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»)
Профессор Стефанус (Клаус Мария Брандауэр) — известный кардиолог. Однажды его отправляют на пенсию, поскольку экономически эффективная медицинская система больше не нуждается в его услугах и знаниях. Стефанус, однако, из того поколения, которое не умеет оставаться без работы. Когда он слышит, что в его родном селе есть вакантная должность семейного врача, он не колеблется. Сначала все идет хорошо, но вдруг все меняется: новые ценности достигают сельских мест, и врач по своим убеждениям внезапно становится препятствием в осуществлении сомнительных изменений. Это простая история, в которой автор резко затрагивает социально-политические болезненные моменты в обществе, в частности экзистенциальные проблемы старшего поколения. мин, режиссер: Дежо Жигмонд)
Драма режиссера Дежо Жигмонда по одноименному роману Золтана Михая Надя рассказывает о судьбе шестнадцатилетней ЭстерТот. История начинается с событий ноября 1944 года, когда советская армия вошла в Закарпатье, согнав всех мужчин в трудовые лагеря. Несколько женщин и девушек из Берегсилаша отправились в путь, чтобы отнести еду родственникам, которых российские военные забрали на «маленькую трехдневную работу». Среди женщин Есфирь, которая намеревалась найти своего отца, но была изнасилована солдатами. Девушка беременеет и это неизбежно приводит к еще более трагическим последствиям не только в ее жизни, но и ее окружения. , 153 мин, режиссер: Агнеш Кочиш)
Главная героиня — Эва — страдает от аллергии на все химические вещества, загрязнение воздуха, радиоволны и электромагнитное излучение. Ей требуется полная изоляция от внешнего мира. Малейшая ошибка может стать смертельной. Она общается только со своим братом и врачами, которые ставят над ней опыты. Ее случай привлекает внимание психиатра, который пытается узнать, реальна ли болезнь Евы или существует только в ее сознании? И способна ли любовь вылечить ее?
14 ноября 13.00 — Пештские дебоширы (12+) Комедия (2020, Венгрия, 104 мин, режиссер: Балаж Лот)
Марцелл, богатый, успешный, но не очень счастливый архитектор, в своей жизни, встречая свое 40-летие на скучном корпоративном ужине. К тому же там появляются его одноклассники, которых он так успешно избегал за последние 20 лет. Но после того как их друг внезапно погибает в результате несчастного случая, Марцелл и его неудачники-друзья решают снова объединиться, чтобы выполнить последнее желание своего друга, контрабандным путем провозя его сомнительную картину на самый престижный аукцион искусства Будапешта. >14 ноября 15.00 — Недетские сказки (16+) Романтический триллер, исторический (2019, Венгрия, 112 мин, режиссер: Аттила Сас)
Киноленты будут демонстрироваться на языке оригинала.
Адрес кинотеатра: ул. Большая Житомирская, 40
Вход на все показы свободен (по условиям наличия сертификата о прививках или действительного ПЦР-теста)
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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