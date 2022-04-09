В столичном Гидропарке проходит большая весенняя уборка
09.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Большая уборка в Гидропарке. Фото: Фейсбук
Упорядочиваются и другие водные объекты города.
КП «Плесо» начало начало весенней уборки водных объектов Киева.
Специалисты мобильной бригады предприятия на локациях Гидропарка уже провели обрезку сухих ветвей и омелы, а также удалили аварийные деревья.
Работы на водных объектах продолжаются. последние 10 дней в столице возобновили работу более 900 предпринимателей.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»