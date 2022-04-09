В столичном Гидропарке проходит большая весенняя уборка

magictr | 09.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столичном Гидропарке уборка

Большая уборка в Гидропарке. Фото: Фейсбук

Упорядочиваются и другие водные объекты города.

КП «Плесо» начало начало весенней уборки водных объектов Киева.

Специалисты мобильной бригады предприятия на локациях Гидропарка уже провели обрезку сухих ветвей и омелы, а также удалили аварийные деревья.

Работы на водных объектах продолжаются. последние 10 дней в столице возобновили работу более 900 предпринимателей.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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