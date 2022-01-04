В столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото
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Посетители смогут увидеть оригинальные костюмы. Фото автора
На 1-м, 5-м и 6-м этажах ЦУМа проходит выставка оригинальных костюмов праздничного спецвыпуска «Новогодняя Маска на канале „Украина“» и второго сезона гипер-шоу «МАСКА». Посетители могут увидеть образы Снежной Королевы, Виновной Крали, Оленя, Тигра и Бурого Медведя в костюме Белого.
Виновая Краля встречает посетителей на первом этаже универмага. Фото автора ;столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
Виноватая Кралявстречает посетителей на первом этаже универмага. Фото автора ;столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
Виновая Краля встречает посетителей на первом этаже универмага. Фото автора
Яркая Виноватая Кралявстречает посетителей на первом этаже универмага. Латексный комбинезон, изысканный черный корсет, высокие каблуки и королевская шуба украшена искусственным соболиным мехом — дизайнеры присвоили ей звание «самой сексуальной маски проекта». На пошив шубы пошло 20 метров бархата и более 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный. Лица Виновной Крали создавали на 3D-принтере и собственноручно рисовали губы и скул. Под ее маской на шоу скрывалась Вера Брежнева.
На 5 этаже— зажигательный красавец Олень. Фото автора ;столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
На 5 этаже— зажигательный красавец Олень. Фото автора
На 5 этаже— зажигательный красавец Олень. Фото автора
На 5 этаже, среди детских товаров, — вспыльчивый красавец Олень: милое лицо, новогодние наряды, золотая обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше, сверху которых вставлено 18 LED-свечей. Костюм героя украшают 200 колокольчиков, а на теле виднеются снежинки, которые еще не успели растать. Оленем на новогоднем шоу стала Jerry Heil. foto-98cf8f2.jpg» alt=»В столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
На 6-м этаже разместилось сразу трое героев — Белый тигр, Снежная королева и Белого. Фото автора
На 6-м этаже разместились сразу трое героев — Белый тигр, Снежная королева и Бурый Медведь в костюме Белого. Фото автора
На 6-м этаже разместились сразу три героя. Слева — Белый Тигр. По легенде создателей шоу, он — капитан межгалактического корабля, поэтому одет в огромный лакированный плащ, украшенный разнообразными отличиями, а на его кулич прикреплены такие элементы, как песочные часы и компас. Над созданием костюма белого Тигра работала дизайнер Леся Патока. Этот костюм является самым жарким, ведь состоит из трех слоев — паролона, меха и лакированного плаща. Еще одна особенность, персонаж получился довольно большим ростом — Тигр достигает 2,20 метров. Кстати, белый тигр занесен в Красную книгу как вымирающий вид. Под этой маской пел Сергей Бабкин. -101f347.jpg» alt=»В столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
На 6-м этаже разместилось сразу трое героев — Белый тигр, Снежная королева и . Фото автора
На 6-м этаже разместились сразу трое героев — Белый тигр, Снежная королева и Бурый Медведь в костюме Белого. Фото автора ;столичном ЦУМе показывают костюмы героев шоу «Маска»: фото» />
На 6-м этаже разместились сразу трое героев — Белый тигр, Снежная королева и Бурый Медведь в костюме Белого. Фото автора
Посредине— загадочная Снежная королева Изюм ее образа— боа, ледяной посох и платье с 1,5-метровым шлейфом. Но самая большая тайна скрыта в каблуке, достигающем 20-ти сантиметров. В этом костюме в новогоднюю ночь на сцене появилась Тина Кароль. Дело — гигантский Бурый Медведь в костюме Белого. Его маска необычная — ему сделали особое выражение лица — несколько грустное, немного суровое и милое одновременно. На пошив костюма мастера потратили около 10 метров искусственного меха. Образ Медведя на новогоднем шоу примерил певец Иво Бобул.
Фантастические костюмы будут представлены на выставке до 10 января.
Далее их заменят другие удивительные образы: гламурная лыжница Миша, королевский Пингвин, Мухомор, утонченная Фея и мифический Грифон. Вторая часть выставки продлится до 31 января 2022 года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»