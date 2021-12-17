В столичном бюджете предусмотрели средства на строительство парка «Серебряный Круг»
Озеро Серебряный Кол. Фото: из открытых источников
Парк будет расположен между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской в Дарницком районе.
Для строительства первой очереди нового современного многофункционального парка «Серебряный Кил» » в бюджете города на 2022 год предусмотрели 26,14 млн грн.
Строительные работы начнутся уже в 2022 году. Первоочередно для капитального ремонта включена территория парка со стороны улицы Срибнокильской.
«С командой единомышленников был создан ГО«Парк Серебряный Круг». Добились выделения средств на разработку проектной документации по обустройству парка. Избрали подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. проведен первый круг общественных обсуждений проекта парка и утвержден окончательный вариант концепции», — сообщил депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Григорий Маленко.
Григорий Маленко поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко, который поддержал создание парка в центре жизнедеятельности Дарницкого района, генеральному директору КО «Киевзеленстрой» Алексею Королю, ООО «Ева Проджект», представителям ГО «Парк Серебряный Круг» и каждому активному жителю, который приобщился к работе в течение этого года.
Также в Деснянском и Подольском районах завершается капитальный ремонт скверов. p>
Инна БИРЮК ОВА, «Вечерний Киев»