В столичном ботсаду цветут магнолии: фоторепортаж
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фото Бориса Корпусенко
Многие десятки лет в апреле магнолии университетского ботсада привлекают своей красотой и ароматом киевлян и гостей столицы. Даже война не смогла помешать яркому весеннему цветению.
Рядом с цветущими магнолиями назначают свидания, проводят фотосессии и отдыхают семьями после повседневных дел. Бледно-розовые и белые цветы с тонким ароматом дарят хорошее настроение.
Магнолии ботанического сада им. акад. А. В. Фомина запечатлены в искусстве: в книгах, в песнях, на картинах. kvitujut-magnoliyi-fotoreportazh-e3cb391.jpg» alt=»В столичном ботсаду цветут магнолии: фоторепортаж» />
«Вечерний Киев» побывал в ботсаду и пообщался с украинским художником, руководителем артстудии Эдуардом Межулом. Господин Эдуард уже 35 лет приходит на пленеры для создания картин цветущих магнолий: «В 1976-м, научная сотрудница и исследовательница Тамара Коршук вместе с архитекторами зеленого строительства Эмилией Шараповой и Ольгой Мищук заложила „Сад магнолий“. Этот своеобразный живой музей под открытым небом много лет очаровывает душу посетителей своей чистотой, нежностью и гармонией».
«Саду магнолий» представлено декоративное дерево магнолии Суланжа, что было выведено во Франции в 1820 году. Бывший дипломат французской армии Этьен Суланж-Боден после поражения под Ватерлоо в 1815 году покинул службу, организовал и возглавил Королевский институт садоводства, где создал гибрид из двух разных магнолий. Дикая магнолия преимущественно растет на территории Южной и Северной Америки, а декоративная широко распространена в садах и парках многих стран мира.
В Киеве акклиматизация в более суровом климате магнолий начата с 1905 года академиком Александром Фоминым. magnoliyi-fotoreportazh-01f5244.jpg» alt=»В столичном ботсаду цветут магнолии: фоторепортаж» />
«Увидев мои картины с магнолиями в 1990 году пани Тамара Коршук пригласила меня на экскурсию в ботсад. Много рассказывала об этих растениях, подарила свою научную монографию «Листопадные магнолии». К сожалению, первое растение, которое описывал в 1925 году Александр Фомин, не сохранилось. Но до сих пор цветут деревья, впервые распустившиеся через год после чернобыльской трагедии»,— показал деревья господин Эдуард.
Цветы магнолии спасают людей своей волшебной нежностью и ароматом, насладиться их цветением можно просмотрев фоторепортаж Бориса Корпусенко. -kvitujut-magnoliyi-fotoreportazh-054b2f1.jpg» alt=»В столичном ботсаду цветут магнолии: фоторепортаж» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»