В столичной подземке продолжают оказывать психологическую помощь: расписание

magictr | 04.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В&nbspстоле оказывать психологическую помощь: расписание /></p> <p>Психологи помогают разобраться в себе и понять, как жить дальше. Фото со страницы Марины Хонды </p> <p>Уже больше месяца киевский метрополитен работает в режиме укрытия, где люди ищут безопасность и возможность выжить. И уже неделю на станциях метро работает «Первая психологическая помощь женщинам и девушкам».</p> <p>За это время специалисты наладили коммуникации с волонтерами, администраторами, медиками, психотерапевтами, социальными службами, которые помогают людям «метрограда» выжить и восстановить жизненные ресурсы.</p> <p>«Сейчас на станциях метрополитена много вынужденных переселенцев , Буча, Гостомель, Мотыжин), есть семьи из Мариуполя и Чернигова. У каждого из тех, кто находится в метро — своя история, свои эмоции и переживания, — рассказала <strong>замглавы КГГА</strong><strong>Марина Хонда</strong>. — Ведь мало кто сдан переживать ужасы войны, потери близких людей, родных без эмоций. Ненависть, отчаяние, ужас ищут своего выхода. Уже случались конфликты между находившимися под обстрелами и кто нет; кто оставался в Киеве, и кто уехал и только что вернулся. Трудно также тем, кто потерял жилье и работу. Многие женщины с детьми приходят на станции после 18.00 ночевать — им здесь спокойнее. Все эти переживания нуждаются в работе с психологами, чтобы прежде всего разобраться в себе и понять, как жить дальше».</p> <p><img class=

Уже неделя на станциях метро работает женщинам и девушкам». Фото со страницы Марины Хонды

По ее словам, специалисты, оказывающие психологическую помощь в «подземке», предостерегают от потребительских настроений. Люди уже говорят: здесь кормят, привозят лекарства одежду, убирают — можно жить. Некоторые мамы решили, что их детям необязательно учиться, пусть бегают… Но каждый должен понимать, что война закончится и нужно будет возвращаться в мирную жизнь.

Ежедневно, группа психологов работает на станциях метро. Сегодня они проводили консультации на станциях Шулявская, Политехнический, Сырец, Политехнический институт, Арсенальная, Лукьяновская, Сырец.

Расписание на вторник:

Житомирская, 17.00
Нивки 17.00
Шулявская 16.00
Вокзальная, 17.00

В среду— проводятся личные консультации для волонтеров.

< В команду проекта вошли практикующие психологи Киевского центра социальных служб, Городского центра ребенка, психологи-консультанты Украинского союза психотерапевтов, Института социальной и политической психологии, Института психологии им. Г.С. Костюка, военные психологи и другие.

Координацию проекта «Первая психологическая помощь женщинам и девушкам» обеспечивает Управление по вопросам гендерного равенства, Департамент социальной политики при поддержке международной структуры UN Women Ukraine/ООН Женщины в Украине. >

Если вам нужна психологическая поддержка, или вы имеете другие вопросы — всю информацию можно найти на странице проекта.

Кроме того, психологи Киевского городского Центра гендерного равенства готовы круглосуточно общаться с пострадавшими из-за действий кафиров.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr