В столичной подземке продолжают оказывать психологическую помощь: расписание
Уже неделя на станциях метро работает женщинам и девушкам». Фото со страницы Марины Хонды
По ее словам, специалисты, оказывающие психологическую помощь в «подземке», предостерегают от потребительских настроений. Люди уже говорят: здесь кормят, привозят лекарства одежду, убирают — можно жить. Некоторые мамы решили, что их детям необязательно учиться, пусть бегают… Но каждый должен понимать, что война закончится и нужно будет возвращаться в мирную жизнь.
Ежедневно, группа психологов работает на станциях метро. Сегодня они проводили консультации на станциях Шулявская, Политехнический, Сырец, Политехнический институт, Арсенальная, Лукьяновская, Сырец.
Расписание на вторник:
Житомирская, 17.00
Нивки 17.00
Шулявская 16.00
Вокзальная, 17.00
В среду— проводятся личные консультации для волонтеров.
< В команду проекта вошли практикующие психологи Киевского центра социальных служб, Городского центра ребенка, психологи-консультанты Украинского союза психотерапевтов, Института социальной и политической психологии, Института психологии им. Г.С. Костюка, военные психологи и другие.
Координацию проекта «Первая психологическая помощь женщинам и девушкам» обеспечивает Управление по вопросам гендерного равенства, Департамент социальной политики при поддержке международной структуры UN Women Ukraine/ООН Женщины в Украине. >
Если вам нужна психологическая поддержка, или вы имеете другие вопросы — всю информацию можно найти на странице проекта.
Кроме того, психологи Киевского городского Центра гендерного равенства готовы круглосуточно общаться с пострадавшими из-за действий кафиров.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»